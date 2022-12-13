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Melih Göğebakan

Togg CEO'su, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Avrupa ve Amerika Pazarı için Tarih verdi

Togg CEO'su, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Avrupa ve Amerika Pazarı için Tarih verdi.

Togg dünya pazarında ne zaman yerini alacak?
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bey ile yaptığımız görüşmeden konu başlıkları.

Türkiye'nin gurur projesiyle geldik. 60 yıl önce Devrim otomobilinin hikayesi Meclis'in önünde son bulmuştu. Bazilari öyle bir milli projeyi hazmedememişlerdi. Biz de bugün Türkiye'nin otomobilini, Togg'u Meclis'e getirdik. Bu gururu vatandaşlarımız görsün istedik.


Satış ne zaman Başlayacak?

Bakan Varank, şirketin, nasıl bir satış stratejisi uygulayacağını ilan edeceğini, Mart ayında da satışa başlanacağını aktardı.
Varank' a Bakanlıkların bu aracı kullanıp kullanmayacağını sorduk: "Bakanlıklar bunu kullanmak için sıraya girer diye düşünüyorum. Çok güzel bir araç. Size bir güven hissi veriyor aynı zamanda çok geniş bir araç" yanıtını verdi.

Ülkemize Togg neler kazandıracak?

Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin Türk insanının, mühendislerinin inanınca neleri başarabileceklerinin en güzel göstergesi olduğunu vurgulayan Bakan Varank, bunu bir vizyon projesi olarak gördüğünü dile getirdi.

Varank, böyle bir vizyonu ortaya koyacak siyasi iradenin çok önemli olduğunu belirtip, baş mimar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Togg'un CEO'su Gürcan Karakaş' a sorduk:
Avrupa ve Amerika pazarında Togg ne zaman olacak?

"2024'ün sonunda Avrupa pazarına girmeyi düşünüyoruz.Aynı anda Amerika pazarında da yer alacağız.Henüz yönetim kurulumuzla ülkeler bazında çok net bir önceliklendirme yapmadık. Etrafımıza baktığımızda yeni nesil araç üreticilerinin çok büyük bir kısmı önce Kuzey'de İskandinav ülkeleriyle başlıyor. Çünkü yeni markalara daha açıklar, elektrikli araçlara daha açıklar, altyapıları daha yaygın. Oradan da Central Europe dediğimiz Almanya ve Fransa'ya doğru geliyorlar. Biz de kuvvetle muhtemel bu şekilde ilerleyeceğiz.Amerika pazarında çok ilgi göreceğine sizler sayesinde eminiz. New York ve Las Vegas'ta sizin de katıldığınız gösterimde Avrupa ve Amerikan oto markaları sahipleri bizlerle görüşmeleri her geçen gün yeni projelerle hız kesmeden devam ediyor "diye tamamladı.

Uluslararası Medya Koordinatörü
Melih Göğebakan

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