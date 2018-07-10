Titanfall Online iptal edildi

Gelen habere göre üç yıldır geliştirilme aşamasında olan oynu istenilen etliyi yaratamadı. Kısıtlı oyuncular ile test edilen oyun hem geliştiricileri hem de oyuncuları memlun edemedi.

Oyunun iptali ile ilgili olarak yapılan açıklamada "Nexon ve Electronic Arts'ın Titanfall Online'ı iptal etme kararı aldıkları doğrudur. Yapılan pek çok müzakereden sonra, geliştirme kaynaklarının başka bir projeye yeniden tahsis edilmesinin şirket için daha iyi olacağına karar verildi." denildi.

Titanfall serisinin geliştiricisi Respawn Entertainment şu anda üç proje üzerinde çalışıyor. Bunlar üçüncü şahıs aksiyon macera oyunu Star Wars Jedi: Fallen Order, Oculus Rift VR için gerçekçi bir savaş oyunu ve yeni bir Titanfall oyunu.