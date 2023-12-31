Tırnak Sararması Neden Olur?

Sigara İçme: Sigara içmek, tırnaklarda sararmaya yol açabilir. Sigara dumanındaki kimyasallar tırnakların rengini değiştirebilir.

Mantar Enfeksiyonu: Tırnak mantarı (onychomycosis), tırnaklarda sararmaya, kalınlaşmaya ve çatlaklara neden olabilir. Bu durum genellikle nemli ortamlarda yaşayan mikroorganizmaların neden olduğu bir enfeksiyondur.

Kullanılan Oje veya Tırnak Bakım Ürünleri: Uzun süre koyu renkli oje veya tırnak cilası kullanımı, tırnakların sararmasına neden olabilir. Bu ürünler tırnak plakasına nüfuz edebilir ve renk değişikliklerine yol açabilir.

Kimyasal Maruziyet: Ev temizlik maddeleri gibi kimyasallar tırnaklarda sararmaya neden olabilir. Bu tür kimyasalların doğrudan teması veya korunmasız ellerle temas, tırnaklarda renk değişikliklerine sebep olabilir.

Tırnak Yatağı Sorunları: Tırnak yatağındaki bir sorun, tırnaklarda sararmaya neden olabilir. Örneğin, psoriasis gibi cilt hastalıkları tırnak renginde değişikliklere yol açabilir.

Yaşlanma: Yaşlanma sürecinde tırnaklarda da değişiklikler görülebilir. Tırnak plakasının renginde ve kalitesinde yaşla birlikte değişimler olabilir.

Beslenme Eksiklikleri: Demir eksikliği veya bazı vitamin eksiklikleri tırnaklarda renk değişikliklerine yol açabilir.

Tırnaklarda sararma durumu, altta yatan bir sağlık problemine işaret edebileceği için, sürekli devam eden veya endişe verici bir durum olduğunda bir doktora danışmak önemlidir. Uzman, tırnak rengindeki değişikliğin sebebini belirleyebilir ve uygun tedavi veya önerilerde bulunabilir.