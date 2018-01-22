Tırnak mantarıyla mücadele mümkün

Türkiye'de tırnak mantarının oldukça fazla karşılaşılan problemlerden biri olduğunu kaydeden uzmanlar, daha çok yetişkinlerde rastlanılan bu sağlık sorununun, tırnak mantar hastalıkları ağrı gelişimi, başka enfeksiyonlara yol açması ve bulaşıcı olması nedeni ile ciddi bir sağlık sorunu olduğunun altını çiziyor.

Özellikle yaşlı hastalarda, şeker hastalarında ve savunma sistemi problemli olan hastalarda daha dikkatli olunmalıdır. Bunun yanı sıra el ve ayak tırnaklarında ciddi estetik problemlere sebep olduğunu savunan uzmanlar, tırnak mantarlarının en etkili tedavi yöntemlerinin başında lazer tedavisi geldiğini dile getiriyor.

Lazer tedavileri; her yaş döneminde düşük risk ve geniş güvenli kullanım özelliği, yüksek hasta uyumu ve klinik iyileşmesi ile tırnak mantarlarında ilk tedavi seçenekleri arasına yer almaktadır. Ayak tırnağına uygulanan lazer ışığı, tırnak yatağına, tırnak ve etrafındaki yumuşak dokuya zarar vermeden uygulanır. Mutlaka 5 parmağın tırnaklarına da uygulanmalıdır çünkü diğer parmaklardaki tırnaklarda da gizli mantar olabilir. Lazer tedavisi sırasında hafif ısınma hissi duyulur. Herhangi bir şekilde ağrı kesici veya anesteziye gerek yoktur. Uygulama sonrasında hemen günlük aktivitelerinize geri dönebilirisiniz.

Lazerle tırnak mantarı tedavisi işleminin yaklaşık 15 dakika kadar sürdüğünü açıklayan uzmanlar, tedavide bazı hastalar için tek seans yeterli olurken bazı hastalar (çok ileri safhalar) içinse daha fazla seansa (6-8 seans veya fazlası) gerek vardır. Lazer işlemi sonrası hemen pedikür yaptırabilir ya da oje sürebilirsiniz. Burada önemli olan lazer işlemi öncesi dönemdir. Lazer işlemi uygulanmadan 1 gün önce ayağınızdaki tüm ojeleri temizleyip, ayak temizliğinizi yapmalısınız.