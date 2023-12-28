Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Tırnak Batması Neden Olur?
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Yaşam - - Editör: Mine KARACA

Tırnak Batması Neden Olur?

Tırnak batması, genellikle tırnak kenarının ete batması sonucu ortaya çıkan ve ağrıya neden olan bir durumdur. Bu durum, birkaç farklı sebepten kaynaklanabilir.

  1. Yanlış Tırnak Kesimi: Tırnakları düzgün kesmemek veya köşelerini çok kısa kesmek, tırnak batmasına neden olabilir. Tırnağın yanlış şekilde kesilmesi, kenarlarının ete gömülmesine yol açabilir.

  2. Dar veya Sıkı Ayakkabılar: Dar veya sıkı ayakkabılar, tırnakların doğal büyüme sürecini engelleyebilir. Bu durumda tırnaklar daha fazla ete doğru büyüyebilir ve batma olasılığı artabilir.

  3. Tırnak Yapısının Anomalileri: Bazı insanlar, doğuştan gelen tırnak yapıları nedeniyle daha fazla tırnak batması yaşayabilirler. Bu durumda tırnaklar normalden daha eğri veya kalın olabilir.

  4. Yaralanma veya Travma: Tırnaklara gelen bir darbe veya travma, tırnak yapısında değişikliklere neden olabilir ve tırnak batmasına yol açabilir.

Tırnak batması genellikle ağrılı bir durumdur ve tedavi gerektirebilir. Evde, tırnağı sıcak su ve tuz içinde bekletmek veya antiseptik bir solüsyonla temizlemek rahatlama sağlayabilir, ancak şiddetli ağrı durumunda bir sağlık profesyoneline danışmak önemlidir.

Ciddi vakalarda veya sürekli tekrarlayan tırnak batmaları durumunda, doktorunuz cerrahi veya diğer tedavi seçeneklerini önerebilir. Tırnak batması tedavi edilmediğinde, enfeksiyon riski artabilir ve bu durum daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Cilt Lekeleri Hangi Hastalığın Belirtisi
Tırnak Batması Neden Olur?
Çocukların Derslerde Başarısını Artırmak Nelere Dikkat Edilmeli!
Tahin Yağının Cilde Faydaları
Sabah Uyandığımız Zaman Neden Su İçmeliyiz?
Son Dakika! 2024 asgari ücret zam oranını Bakan Işıkhan duyurdu
Uzaylılar İle İlgili Bilinmeyenler!
Çocuklarda 2 Yaş Sendromu!
Şehir Hayatının Zorlukları Nelerdir?
-
Çok Okunanlar
Büyü ye İnanmak Günah mı?
Büyü ye İnanmak Günah mı?
Bilgisayarda uzun zaman geçiren çocuklarda nasıl etkiler olur?
Bilgisayarda uzun zaman geçiren çocuklarda nasıl etkiler olur?
Hangi Cilt Tİpi Olduğumuzu Nasıl Anlarız?
Hangi Cilt Tİpi Olduğumuzu Nasıl Anlarız?
Karabasan Neden olur?
Karabasan Neden olur?
Skolyoz Hastalığı Hangi Sebeplerle Olur?
Skolyoz Hastalığı Hangi Sebeplerle Olur?
Cilt Sağlığına İyi Gelen Besinler Nelerdir?
Cilt Sağlığına İyi Gelen Besinler Nelerdir?
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Cilt Lekeleri Hangi Hastalığın Belirtisi
Cilt Lekeleri Hangi Hastalığın Belirtisi
Tahin Yağının Cilde Faydaları
Tahin Yağının Cilde Faydaları
Portakal Yağının Faydaları Nelerdir?
Portakal Yağının Faydaları Nelerdir?
Cilt Sağlığına İyi Gelen Besinler Nelerdir?
Cilt Sağlığına İyi Gelen Besinler Nelerdir?
Huysuz Virjin'in filmi için düğmeye basıldı
Huysuz Virjin'in filmi için düğmeye basıldı
Son Haberler
Cilt Lekeleri Hangi Hastalığın Belirtisi
Cilt Lekeleri Hangi Hastalığın Belirtisi
Tırnak Batması Neden Olur?
Tırnak Batması Neden Olur?
Çocukların Derslerde Başarısını Artırmak Nelere Dikkat Edilmeli!
Çocukların Derslerde Başarısını Artırmak Nelere Dikkat Edilmeli!
Tahin Yağının Cilde Faydaları
Tahin Yağının Cilde Faydaları
Sabah Uyandığımız Zaman Neden Su İçmeliyiz?
Sabah Uyandığımız Zaman Neden Su İçmeliyiz?
Son Dakika! 2024 asgari ücret zam oranını Bakan Işıkhan duyurdu
Son Dakika! 2024 asgari ücret zam oranını Bakan Işıkhan duyurdu
Uzaylılar İle İlgili Bilinmeyenler!
Uzaylılar İle İlgili Bilinmeyenler!
Çocuklarda 2 Yaş Sendromu!
Çocuklarda 2 Yaş Sendromu!
Şehir Hayatının Zorlukları Nelerdir?
Şehir Hayatının Zorlukları Nelerdir?
Evde Kefir Nasıl Yapılır?
Evde Kefir Nasıl Yapılır?
Evde Hangi Renk Işık Kullanılmalı?
Evde Hangi Renk Işık Kullanılmalı?
Fırın Temizliği Nasıl Yapılmalı?
Fırın Temizliği Nasıl Yapılmalı?

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji