Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK

Ömer Suat Menali

Tıp ve İlaçlar...

Merhaba Dostlar,
Gençlik yıllarımda kronik faranjitim vardı… Bilenler bilir, öksürükle tıksırık arasında devamlı boğazınızı temizleme ihtiyacı olur. Bir müddet sırf bu gıcığı kessin diye çalışırken Cola yudumlardım.

Çalıştığım ofiste hocamın eli Cola'ya çarpıp projenin üzerine dökülünce bunu yasakladı. Bu olaydan sonra ANTİBİYOTİK almaya başladım. Bir müddet iyi gelse de daha sonra hiç tesiri olmadı.

Artık çoğumuz biliyoruz ki ANTİBİYOTİKLER bağırsaklardaki bütün faydalı bakterileri yok ediyor. Ancak doktor kontrolunda olursa fayda sağlar. Neyse ki artık yasalar bunun kontrolsuzca kullanılmasının önünü kesti..

Eğitim seviyemiz oldukça ileri olduğu için kim hasta olsa hemen “ŞU İLACI AL, HEMEN GEÇİRİYOR…” demekten kendimizi alamıyoruz. Aile doktorlarından ciddi çalışmayanlarda buna izin veriyor, kapıdan girdiğinizde ne yazıyım diyenler oluyor.

Hiç aldığınız ilaçların prospektüsünü okuyanınız oldu mu? Faydası kadar yan etkilerinin zararlarını bilirsiniz. Bir baş ağrısı için alınan ilacın ender de olsa ölüme sebep olduğunu duymuşsunuzdur. Böbrek için aldığınız bir ilaç akciğerinize veya safra kesenize veya kan dolaşımınıza zarar verebiliyor. Baş ağrısı bulantı görme bozukluğu vs. vs. cabası.

Karadeniz'in yüksek yaylalarında 103 - 105 yıl yaşayan insanlarla konuşma imkanınız olursa bu insanların ömür boyu ne bir doktor gördüklerini ne de bir ilaç aldıklarını görürsünüz. Çoğunda da pırıl pırıl bir zeka cin gibidirler.

1975 yılında belki kullandığım antibiyotiklerin zararlarından belki de babamı kaybettiğimden spastik kolit başladı. İstanbul'daki doktorlar sinirsel olduğunu tatile gitmemi tavsiye ettiler. Tatile çıktım ama her şehirde her kasabada koşa koşa doktora gidiyorum. En son Muğla'ydı galiba bir doktor sağlığına kavuşmak istiyorsan ilaçlardan ve doktorlardan uzak dur demişti.

Hani beylik bir laf vardır yazıyı uzatmadan “ Allah hekime hakime icap ettirmesin, yokluğunu da göstermesin” deyip bitirelim.

Sağlıkla kalın, Hoşça kalın…

Ömer Suat MENALİ
Y. Mimar

 

  YORUM YAP / YORUM OKU
ÖMER SUAT MENALİ DİĞER YAZILARI
24 TEM
2019
Tıp ve İlaçlar...
10 TEM
2019
Pek Bir Şey Değişmeyecek...
27 HAZ
2019
Bunun Bir Sebebi Var...
18 HAZ
2019
Sağlıkla Kalın Diyorum da...
16 MAY
2019
Bir VAR’mış, Bir YOK’muş..!
26 NİS
2019
Futboldan Pek anlamam ama...
8 NİS
2019
'Ağyarını Mani, Efradını Camii' 'Ne Eksik Ne Fazla, Eksiği Artığı Olmayan'
18 MAR
2019
Akide Şekeri İle Çay İçmek!
26 ŞUB
2019
İstanbul'u Nasıl Otoparksız Bıraktık..?
12 ŞUB
2019
Trafik Çözülür! Ama Nasıl?
26 OCA
2019
Bir Zamanlar Ben de Talebeydim...
4 OCA
2019
Toplu Yürüyüş ve Protesto Hakkı...
25 ARA
2018
Müslümanın Müslümana Kırdırılması...
18 ARA
2018
50. Yılın Penceresinden...
3 ARA
2018
Neden Doğu Perinçek’e Oy Verdim...
19 KAS
2018
Pek Anlamasam da Yazacağım
7 KAS
2018
FAİZ HARAMDIR
30 EKİ
2018
ATATÜRK… ATATÜRK…
22 EKİ
2018
TRUMP  YERDEN  GÖĞE HAKLI
12 EKİ
2018
Eğitimin Geldiği Son Nokta...
 
TÜM YAZILARI İÇİN TIKLAYINIZ
-
Çok Okunanlar
İşsizlik Gitgide Artıyor !
İşsizlik Gitgide Artıyor !
Suriyeliler Devletten Bayram Parası mı Alıyor ?
Suriyeliler Devletten Bayram Parası mı Alıyor ?
Haftasonu 3 Büyük Şehirde Hava Nasıl?
Haftasonu 3 Büyük Şehirde Hava Nasıl?
İstanbul'da Köprü Çalışması Bitiyor Mu?
İstanbul'da Köprü Çalışması Bitiyor Mu?
Behzat Ç.'nin beklenen Afişi yayınlandı.
Behzat Ç.'nin beklenen Afişi yayınlandı.
Emre Mor Transferinde Son Durum Ne?
Emre Mor Transferinde Son Durum Ne?
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Son Haberler
Suriyelilerin İş Yerleri Kapatılıyor Mu?
Suriyelilerin İş Yerleri Kapatılıyor Mu?
Bayram Tatili Kaç Gün Olacak?
Bayram Tatili Kaç Gün Olacak?
Hakan Kılıç'tan Yeni Single ''Sevseydin Gitmezdin''
Hakan Kılıç'tan Yeni Single ''Sevseydin Gitmezdin''
La Casa De Papel'e Ankara Karakteri Mi Geliyor?
La Casa De Papel'e Ankara Karakteri Mi Geliyor?
Haftasonu 3 Büyük Şehirde Hava Nasıl?
Haftasonu 3 Büyük Şehirde Hava Nasıl?
Konut Satışlarında Şok Düşüş!
Konut Satışlarında Şok Düşüş!
Erdoğan'dan Patlamaya İlişkin Açıklamalar !
Erdoğan'dan Patlamaya İlişkin Açıklamalar !
Emre Mor Transferinde Son Durum Ne?
Emre Mor Transferinde Son Durum Ne?
Behzat Ç.'nin beklenen Afişi yayınlandı.
Behzat Ç.'nin beklenen Afişi yayınlandı.
İstanbul'da Köprü Çalışması Bitiyor Mu?
İstanbul'da Köprü Çalışması Bitiyor Mu?
İşsizlik Gitgide Artıyor !
İşsizlik Gitgide Artıyor !
Suriyeliler Devletten Bayram Parası mı Alıyor ?
Suriyeliler Devletten Bayram Parası mı Alıyor ?

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji