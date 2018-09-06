Ticaret Bakanlığı'ndan un ihracatına sınırlama

Ticaret Bakanlığı tarafından alınan son dakika kararına göre un ihracatında sınırlamaya gidildi. Son dönemde inişli çıkışlı bir grafik izleyen un fiyatlarında istikrarı sağlamak isteyen Bakanlık, sınırlama kararıyla yurt içindeki un fiyatlarını yeniden i

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Açıklamada, "Düzenlemenin temel amacı yurtiçi un fiyatlarında istikrarı sağlamak, tüketicimizi korumak ve spekülasyonun önüne geçmektir" ifadelerine yer verildi.

Döviz kurundaki dalgalanmanın ardından unun çuvalının bir ayda 95 liradan 175 liraya çıktığı açıklanmıştı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bendevi Palandöken, stokçuluk yapanlara tepki gösterip önlem alınması çağrısında bulunmuştu.