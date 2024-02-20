Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Slovakya Ekonomik İşbirliğinde Yeni Dönemi Başlatıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bratislava'da düzenlenen Türkiye-Slovakya İş Forumu'na katılarak, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri derinleştirme yolunda önemli adımlar attı. Forum, her iki ülkenin iş dünyası temsilcilerini bir araya getirerek, karşılıklı işbirliği ve yatırım fırsatlarını ele alma fırsatı sundu.

Bakan Bolat, forumda yaptığı konuşmada, Türkiye ve Slovakya arasındaki ekonomik bağların daha da güçlenmesi için yeni işbirliği fırsatlarını değerlendirdiklerini belirtti. İkili ticaret hacminin kısa vadede 3 milyar dolara, orta vadede ise 5 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini vurgulayan Bolat, bu amaç doğrultusunda yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve mobilite alanlarında işbirliği yapılmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca, Türkiye'nin sunduğu yatırım imkanlarına işaret ederek, Slovak şirketlerini bu fırsatlardan yararlanmaya çağırdı.

Etkinlik kapsamında, Türkiye-Slovakya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi'nin (ETOK/JETCO) Kurucu Deklarasyonu imzalandı. Bakan Bolat ve Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Denisa Sakova'nın katılımıyla gerçekleşen imza töreni, iki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkileri stratejik bir ortaklığa taşıma yönünde atılmış önemli bir adım olarak değerlendirildi. Bakan Bolat, bu anlaşmanın, her iki ülkenin iş dünyası topluluklarının daha yakın işbirliği yapmasını sağlayacağını belirtti.

Bakan Bolat, ayrıca 2023 yılı itibarıyla 2,3 milyar dolarlık ticaret hacmiyle iki ülke arasında ulaşılan en yüksek rakamın önemine vurgu yaptı. Bu başarı, Türkiye ve Slovakya'nın ekonomik işbirliğini daha da güçlendirme yönündeki kararlılığını gösteriyor.

İki ülke arasında otomotiv, inovasyon, bilişim ve yenilenebilir enerji gibi alanlarda büyük potansiyel bulunuyor. Bakan Bolat, bu potansiyelin ETOK/JETCO mekanizması aracılığıyla iki ülke arasında tam olarak değerlendirilmesi için çaba göstereceklerini ifade etti.