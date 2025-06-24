Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024 yılı boyunca hizmet ihracatına 7,3 milyar liralık hibe desteği sağlanacağını açıkladı. Mal ihracatı ile birlikte toplam destek miktarının 33 milyar liraya ulaşacağını belirten Bolat, ihracatın ülke ekonomisi için stratejik bir kaldıraç olduğunu vurguladı.

“İhracatçılarla aynı takımdayız”

HİSER Kümelenme Konferansı’nda konuşan Bakan Bolat, “Bakanlık olarak biz planı yapıyoruz, ama sahada mücadeleyi veren ihracatçılarımız. Biz aynı takımdayız, etle tırnak gibiyiz” ifadelerini kullandı.

İhracatın sadece döviz kazanmak değil, aynı zamanda yatırım, üretim, istihdam ve tanıtım anlamına geldiğini söyleyen Bolat, “Dünyaya açılan her ürün ve hizmet Türkiye'nin vitrini oluyor” dedi.

2023’te 115 milyar dolar hizmet geliri sağlandı

Türkiye’nin geçtiğimiz yıl 377 milyar dolarlık toplam ihracat gerçekleştirdiğini belirten Bolat, bunun 115 milyar dolarının hizmet sektöründen geldiğini söyledi. 2024 hedefi ise 121 milyar dolar.

Bolat, “2002’de dünya hizmet ihracatında %0,89 paya sahiptik, geçen yıl bu oran %1,32’ye çıktı. Türkiye artık bu alanda da küresel oyuncu” diye konuştu.

Dizilerden eğitime, sağlıktan lojistiğe yükselen grafik

Her gün 800 milyon kişinin Türk dizilerini izlediğine dikkat çeken Bolat, kültür, eğitim, sağlık ve taşımacılık alanlarında ihracat başarısının sürdüğünü ifade etti. Türkiye'nin sağlık turizminden 3 milyar dolar, bilişimden 4,9 milyar dolar gelir elde ettiğini, lojistik sektörünün ise 40 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaştığını belirtti.

HİSER ile ihracat yolculuğuna destek

HİSER projeleri kapsamında bugüne kadar yaklaşık 1.000 firmanın desteklendiğini açıklayan Bolat, bu projelerin sadece finansal destek değil, markalaşma ve kurumsal gelişim açısından da önemli katkılar sağladığını belirtti.

Bu yıl hizmet sektörüne verilen desteklerin 10’uncu yılı olduğunu hatırlatan Bolat, HİSER’in ihracatla yeni tanışan firmalar için çok güçlü bir başlangıç noktası olduğunu vurguladı.