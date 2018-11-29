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Tıbbi gaz dolum tesisinde patlama: 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı
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Gündem - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Tıbbi gaz dolum tesisinde patlama: 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan tıbbi gaz dolum tesisinde, bu sabah meydana gelen şiddetli patlamada 1 işçi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'de bu sabah tıbbi gaz dolumunun yapıldığı bir tesiste patlama meydana geldi. Tankere oksijen dolumu sırasında meydana gelen şiddetli patlamada Mikail Şimşek isimli işçi hayatını kaybetti. Patlamadan hafif yaralanarak kurtulan Mehmet Akbulut (34) ve Ali Kirik (48)'in ise tedavileri sürdüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Oksijen dolumu sırasında büyük bir gürültüyle paylayan tanker havaya uçarak yaklaşık 50 metre uzaklıktaki bir binanın çatısına düştü. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

KAYMAKAM PATLAMANIN OLDUĞU OSB'E GELDİ

Olayın ardından Vali Yardımcısı Emin Alıcı, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Yahşihan Kaymakamı Fatih Yılmaz ve İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Ayhan Vural, tesise gelerek incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından Yahşihan Kaymakamı Fatih Yılmaz, gazetecilere açıklama yaptı. Kaymakam Yılmaz, "Bugün burada elim bir kaza meydana geldi. Maalesef 1 işçimizi kaybettik. 2 de hafif yaralı işçimiz mevcut. Ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Kısa süre içerisinde sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri olay yerine intikal etti. Olayın nasıl meydana geldiği, inceleme neticesinde ortaya çıkacaktır. Burası tıbbi gaz dolum tesisi. Hayatını kaybeden işçimize Allah'tan rahmet, yaralı işçilerimize de acil şifalar diliyoruz" dedi.


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