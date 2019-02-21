THY'dan Galatasaray taraftarlarına jest

Süper Lig takımlarından Galatasaray taraftarı bir son dakika sürprizi ile karşı karşıya kaldı. UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Benfica ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Galatasaray'da taraftarlar için THY ek sefer düzenledi.

THY, İstanbul'da etkili olan sis nedeni ile 13.00'te gerçekleştireceği Lizbon seferini iptal etmek zorunda kalınca sarı kırmızılı taraftarların Benfica maçına yetişememesi gibi bir durum ortaya çıktı. THY, ana ulaşım sponsorluğu kapsamında Galatasaray kafilesini maç sonrası İstanbul'a getirmek üzere Lizbon'a göndereceği 19.05 charter seferini yolcu ve taraftarlara açarak mağduriyetlerini giderdi.

Ek Sefer Düzenlendi

Teklifi kabul eden bazı taraftarlar, bu uçuşla Lizbon'a giderken bazı taraftarlar da iptal edilen sefer nedeniyle üzüntülü olduğunu açıkladı. Ancak THY taraftarları mağdur etmemek adına ek sefer düzenleyerek bu sıkıntıyı ortadan kaldırdı.