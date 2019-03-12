THY 6 Nisan'da veda ediyor

6 Nisan 2019'da Atatürk Havalima'nındaki seferlerini sonlandıracağını açıklayan THY, İstanbul Havalimanı'na taşınmaya hazırlanıyor. Planlanan taşınmaya göre, THY, 6 Nisan saat 02.00'da Atatürk Havalimanı'na veda edecek.

Türk Hava Yolları, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Değerli Yolcularımız, Yeni evimiz İstanbul Havalimanı'na taşınmamız nedeniyle 6 Nisan 2019 saat 02.00 itibariyla Atatürk Havalimanı'ndaki tüm tarifeli uçuşlarımıza son veriyoruz. 6 Nisan 2019 saat 14.00'dan itibaren Atatürk Havalimanı'ndan planlanmış tüm uçuşlarımızı İstanbul Havalimanı'ndan icra etmeye başlayacağız. Yeni evimizin heyecanını bizimle paylaştığınız ve göstermiş olduğunuz anlayış için teşekkür ederiz. İstanbul Havalimanı'nda görüşmek üzere!"