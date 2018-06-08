Thor'u canlandıran Chris Hemsworth, Avengers 4'ü anlattı!

Avengers İnfinity War ..... izleyiciyle buluştu. Oldukça iyi bir tablo çizen film gişede de pek çok rekor kırdı. Sonu büyük bir merak uyandıran filmin devamı büyük bir heyecanla beklenmeye başlandı.

Her geçen gün Avengers 4 ile ilgili yeni bir gelişme beklerken, Thor'a hayat veren Chris Hemsworth, yeni film hakkında heyecanımızı arttıracak açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamalar ile beklentilerimiz gittikçe yükselmeye başladı.

Avengers Infinity War'da seyrettiğimiz olayların ardından Avengers 4'te neler olacağını merak etmemek neredeyse imkansız. Senaryonun internete sızdırıldığı ve bazı sahnelerin yeniden çekileceği gibi enteresan iddialar da internette sık sık karşımıza çıkıyor. Bunların ne kadarının doğru olduğunu bilmek resmi bir açıklama gelene kadar imkansız. Bu sebeple net bilgiler elde etmek için birinci ağızdan yapılan açıklamalara yöneliyoruz. Marvel Sinematik Evreni'nin Thor'u Chris Hemsworth ise dördüncü film konusunda fazlasıyla iddialı.

İşte Chris Hemsworth'un namı diğer Thor'ub Avengers 4 ile ilgili açıklamaları.

"Avengers Infinity War'da yaşananları seyrederken şok olduğunuzu düşünüyorsanız, Avengers 4'ün bambaşka nedenlerden çok daha şaşırtıcı olduğunu söyleyebilirim. İki senaryoyu da ilk okuduğumda beni hayrete düşürmeyi başardı. Bu kadar fazla karakteri aynı anda ele alabilmeleri, hepsine belli anlar ve sahneler ayırılması, her şeyi şahane bir şekilde organize edebilmeleri, bunu eşsiz ve taze bir hisle desteklemeleri inanılmaz."