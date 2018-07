The Witcher yeni oyunu geliyor

CD Projekt CEO'su Adam Kicinski yaptığı açıklamada, The Witcher'ın yeni oyunlarını göreceğimizi ancak bir sonraki oyunun isminin The Witcher 4 olmayacağını söyledi.

Yani bu demek oluyor ki The Witcher serisi Geralt ile değil yeni bir ana karakter ile yoluna devam edecek.

Adam Kicinski'nin yaptığı açıklama şu şekilde:



"İlk üç The Witcher tanım gereği bir üçlemeydi, bu yüzden bir sonraki oyunu The Witcher 4 diye adlandıramayız. Bu tabii ki on yıldan fazla bir süredir üzerinde çalıştığımız ve dünyanın dört bir yanındaki oyuncuların hala sevdiği ve istediği Witcher dünyasını terk edeceğimiz anlamına gelmiyor. The Witcher şirketin gelecek faaliyetleri üzerine kuracağımız iki franchise'dan biri. Bugün, ne yazık ki, daha fazla şey açıklayamam." dedi Adam Kicinski.