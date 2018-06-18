Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
The Surge 2 oynanış videosu
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Teknoloji - - Editör: Özgür ÖZ

The Surge 2 oynanış videosu

Geçtiğimiz aylarda duyurulan The Surge 2 için kısa bir oynanış videosu yayınlandı.

16 Mayıs 2017 yılında piyasaya çıkan ve Dark Souls dövüş sistemini kullanan The Surge kendi şeklini güzel bir şekilde ortaya koyabilmişti. Kendine has dünyası, düşman çeşitliliği ve savaş sistemiyle belirli bir hayran kitlesine ulaşan The Surge'nin ikinci oyunu geçtiğimiz aylarda duyrulmuştu.

Oyunun yayıncısı Focus Home Interactive ve geliştirici Deck13 Interactive IGN aracılığıyla oyunun kısa bir oynanış videosunu paylaştı.

2019 yılında PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkış yapacak olan The Surge'nin oynanış videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

Mayıs 2017'de çıkan aksiyon RPG The Surge'ün devam oyunu niteliğinde olacak The Surge 2 güncellenmiş ve iyileştirilmiş bir oyun motoru ile birlikte daha büyük ve daha iddialı bölüm tasarımları içeren yepyeni bir ortamda geçecek. Stüdyo tarafından belirtilene göre, savaşlar her zamankinden daha acımasız ve taktiksel olacak, geliştirilmiş uzuv hedefleme sistemi sayesinde de oyunculara daha fazla seçenek sunulacak.

The Surge 2 hakkında daha fazla bilgi 7 - 8 Şubat tarihleri arasında Paris'te gerçekleşecek olan “What's Next for Focus” basın etkinliği esnasında paylaşılacak.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
The Surge 2 oynanış videosu
Steam Windows XP ve Windows Vista desteğini çekiyor
World of Tanks, Buffon ile Dünya Kupasına merhaba dedi
PlayStation 4'e özel geliştirilen Spider-Man için oynanış videosu yayınlandı
The Elder Scrolls: Legends duyurusu!
Dying Light 2 hikayesi ilk oyundan bağımsız olacak
Telltale Games tarafından Stranger Things oyunu geliyor
Shadow of the Tomb Raider oynanış videosu - Ne zaman çıkacak
World War Z için oynanış videosu yayınlandı!
-
Çok Okunanlar
E3 2018 fuarı ne zaman? Etkinlik ve konferans saatleri
E3 2018 fuarı ne zaman? Etkinlik ve konferans saatleri
Steam 2018 yaz indirimleri ne zaman başlıyor? Tarih açıklandı
Steam 2018 yaz indirimleri ne zaman başlıyor? Tarih açıklandı
Jurassic World Fallen Kingdom - Yıkılmış Krallık için eleştiri ve yorumlar
Jurassic World Fallen Kingdom - Yıkılmış Krallık için eleştiri ve yorumlar
Prompter ne demek nasıl okunur? Prompter nerede kullanılır?
Prompter ne demek nasıl okunur? Prompter nerede kullanılır?
RAGE 2 oynanış videosu yayınlandı - Ne zaman çıkıyor?
RAGE 2 oynanış videosu yayınlandı - Ne zaman çıkıyor?
WhatsApp hangi telefonlardan desteğini kesiyor
WhatsApp hangi telefonlardan desteğini kesiyor
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Son Haberler
The Surge 2 oynanış videosu
The Surge 2 oynanış videosu
Steam Windows XP ve Windows Vista desteğini çekiyor
Steam Windows XP ve Windows Vista desteğini çekiyor
World of Tanks, Buffon ile Dünya Kupasına merhaba dedi
World of Tanks, Buffon ile Dünya Kupasına merhaba dedi
PlayStation 4'e özel geliştirilen Spider-Man için oynanış videosu yayınlandı
PlayStation 4'e özel geliştirilen Spider-Man için oynanış videosu yayınlandı
The Elder Scrolls: Legends duyurusu!
The Elder Scrolls: Legends duyurusu!
Dying Light 2 hikayesi ilk oyundan bağımsız olacak
Dying Light 2 hikayesi ilk oyundan bağımsız olacak
Telltale Games tarafından Stranger Things oyunu geliyor
Telltale Games tarafından Stranger Things oyunu geliyor
Shadow of the Tomb Raider oynanış videosu - Ne zaman çıkacak
Shadow of the Tomb Raider oynanış videosu - Ne zaman çıkacak
World War Z için oynanış videosu yayınlandı!
World War Z için oynanış videosu yayınlandı!
Hayvanları Koruma Kanunu değişiyor
Hayvanları Koruma Kanunu değişiyor
Trials serisinin yeni oyunu Rising duyuruldu! Ne zaman çıkacak?
Trials serisinin yeni oyunu Rising duyuruldu! Ne zaman çıkacak?
Overkill’s The Walking Dead oynanış videosu yayınlandı - Ne zaman çıkacak?
Overkill’s The Walking Dead oynanış videosu yayınlandı - Ne zaman çıkacak?

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık