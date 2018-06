The Surge 2 oynanış videosu

16 Mayıs 2017 yılında piyasaya çıkan ve Dark Souls dövüş sistemini kullanan The Surge kendi şeklini güzel bir şekilde ortaya koyabilmişti. Kendine has dünyası, düşman çeşitliliği ve savaş sistemiyle belirli bir hayran kitlesine ulaşan The Surge'nin ikinci oyunu geçtiğimiz aylarda duyrulmuştu.

Oyunun yayıncısı Focus Home Interactive ve geliştirici Deck13 Interactive IGN aracılığıyla oyunun kısa bir oynanış videosunu paylaştı.

2019 yılında PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkış yapacak olan The Surge'nin oynanış videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

Mayıs 2017'de çıkan aksiyon RPG The Surge'ün devam oyunu niteliğinde olacak The Surge 2 güncellenmiş ve iyileştirilmiş bir oyun motoru ile birlikte daha büyük ve daha iddialı bölüm tasarımları içeren yepyeni bir ortamda geçecek. Stüdyo tarafından belirtilene göre, savaşlar her zamankinden daha acımasız ve taktiksel olacak, geliştirilmiş uzuv hedefleme sistemi sayesinde de oyunculara daha fazla seçenek sunulacak.



The Surge 2 hakkında daha fazla bilgi 7 - 8 Şubat tarihleri arasında Paris'te gerçekleşecek olan “What's Next for Focus” basın etkinliği esnasında paylaşılacak.