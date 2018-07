The Last of Us Part II'de Ellie'nin yoldaşı olacak

Oyunun yapımcısı Naughty Dog yaptığı açıklamada, The Last of Us Part II'de Ellie'ye macerasında eşlik edecek bir karakterin olacağını söyledi.

Yapılan açıklama şu şekilde: "Ellie eskinden bir NPC'ydi ancak bu hikayede ana karakter bu yüzdende oyuncular Ellie'yi kontrol edecek. Oynanış demosunda [NPC] gösterilmese dahi, geçmişte yapmış olduğumuz gibi bu hikayede de sizinle birlikte bir NPC'nin olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz." dedi Neil Druckmann.



İlk The Last of Us oyununda ana karakterimiz Joel'di ve Joel'e Ellie eşlik ediyordu. Bakalım devam oyununda bunun tam tersi mi olacak.

PlayStation 4'e özel olarak geliştirilen The Last of Us Part II'nin çıkış tarihi henüz belli değil.