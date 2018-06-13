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The Last of Us Part II 2 için ilk oynanış videosu yayınlandı! Ne zaman çıkıyor?
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Teknoloji - - Editör: Özgür ÖZ

The Last of Us Part II 2 için ilk oynanış videosu yayınlandı! Ne zaman çıkıyor?

Sony, E3 2018 konferansında yine yapacağını yaptı ve büyük bombayı patlattı. The Last of Us Part II için ilk oynanış videosu yayınlandı ve doğruyu söylemek gerekirse oyun muhteşem gözüküyor.

PlayStation 3 neslinin son oyunlarından olan The Last of Us, mükemmelliği ile damga vurmuştu. Grafik açısından konsolun sınırlarını zorlaması bir yana, oynanış ve hikaye açısından çok büyük bir kesim tarafından oldukça fazla beğenilmişti. Hal böyle olunca oyuncular yeni oyunun PlayStation 4'e gelmesini büyük bir merakla bekliyordu. Beklenilen ise geçtiğimiz E3 fuarında gerçekleşmişti. Sony PlayStation 4 için The Last of Us II'yi duyurmuştu. Ancak yayınlanan sinematik video bizleri oldukça etkilesede birçok detayın merak konusu olmuştuk.

Neyseki Sony sesimizi duymuş olacak ki gerçekleştirilen E3 2018 konferasında The Last of Us Part II için ilk oynanış videosunu yayınladı. İlk oyundan tanıdığımız Ellie'nin ikinci oyunda büyümesini ve şiddet dolu bir kurt olmasını videoda görebiliyoruz. Aksiyon dozajı oldukça yüksek olan videonun atmosferi ve grafiklerida oldukça tatmin edici duruyor.

Ne yazık ki oyunun geliştiricisi Naughty Dog, The Last of Us Part II'nin çıkış tarihini henüz açıklamadı. Oyun bu sene çıkacak mı yoksa 2019'a mı sarkacak hiçbir fikir yok henüz. Ancak bir şey kesin ki yayınlanan oynanış videosu mükemmel ve oyununda mükemmel çıkması için bir süre daha beklemeye mecburuz.

Oyunun PlayStation 4'e özel olduğunu hatırlatalım ve yayınlanan 12 dakika uzunluğundaki oynanış videosu ile sizleri yalnız bırakalım.


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