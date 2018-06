The Last of Us: Part 2 multiplayer - çok oyunculu olacak mı?

Geçtiğimiz senelerdeki E3 konferansında duyurulan The Last of Us'ın devam oyunu The Last of Us: Part 2 için yeni bir detay ortaya çıktı. Oyunun E3 2018 konferansında ağızları açık bırakan oynanış videosundan sonra oyunun yardımcı yönetmeni Anthony Newman, multiplayer kısımdan bahsetti.

The Last of Us: Part 2'de multiplayer (çok oyunculu) olacağın açıklayan Anthony Newman, "Daha fazla ayrıntı vermek için oldukça erken ancak, Last of Us: Part 2'de çevrim içi oyun modlarının olacağını şimdiden söyleyebilirim" dedi.

PlayStation 3 neslinin son ve en efsane oyunlarından olan The Last of Us'ın devamı oldukça büyük bir heyecanla bekleniyor. Son olarak E3 2018 konferansında yayınlanan bir oynanış videosu ile Ellie'nin büyümüş ve oldukça yırtıcı halini görmüştük.

Büyük bir merakla beklenen The Last of Us: Part 2 için yeni detayler geldikçe sizlerle paylaşacağız. Ne yazık ki oyunun çıkış tarihi henüz belli değil.