Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
The Elder Scrolls VI - 6 duyuruldu! Ne zaman çıkıyor?
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Teknoloji - - Editör: Özgür ÖZ

The Elder Scrolls VI - 6 duyuruldu! Ne zaman çıkıyor?

E3 2018 konferansında sahne alan Bethesda Softworks, sonlara doğru bombayı patlattı ve The Elder Scrolls VI'ı duyurdu. Ancak oyun için çok çok büyük ihtimalle çok çok bekleyeceğiz.

Bethesda Softworks'un, E3 2018 konferansına getirdiği oyunlar; Rage 2, Fallout 76, Doom Eternal,  The Elder Scrolls: Legends, Wolfenstein: Youngblood, The Elder Scrolls: Blades ve Starfield oldu. Sayılan bu oyunlar genel itibariyle bizleri heyecanlandırsada istenilen asıl etkiyi yaratmadı. Özellikle Doom ve Wolfenstein'ın sunumları oldukça pasifti. Genel olarak ortalama çizen Bethesda Softworks, konferans sonu asıl bombayı patlattı: The Elder Scrolls VI!

Sadece ufacık mini minnacık bir teaser ile karşımıza çıkan The Elder Scrolls VI bizleri şimdiden etkilemeyi başardı. Son olarak 2011 yılında çıkan Elder Scrolls serisinin son oyunu Skyrim'den sonra hayranlar uzun bir süredur bu oyunun duyurusunu bekliyordu. Ancak büyük ihtimalle hayranlar beklemeye devam edicek. Çünkü oyunla ilgili hiç bir detayın açıklanmaması bir yana oyunun bu nesil için değil gelecek nesil için hazırlanıyr olması. Yani The Elder Scrolls VI'i öyle kolay kolar birkaç yıl içerisinde göremeyeceğimiz kesin. Neyse bunada şükretmek lazım en sonunda duyuruyu gördük ya, yeni oyunun gelceğini örğendik ya, bizi şuanda mutlu edebilecek ikinci büyük duyuru Half - Life 3 olurdu herhalde.

Lafı fazla uzatmadan sizleri The Elder Scrolls VI'nın teaser fragmanı ile başbaşa bırakıyoruz. Fragmanın müzikleri size biryerden tanıdık geliyorsa bütün kuzeylileri şimdiden selamlıyoruz...


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Metro Exodus oynanış videosu yayınlandı
The Last of Us Part II 2 için ilk oynanış videosu yayınlandı! Ne zaman çıkıyor?
The Elder Scrolls VI - 6 duyuruldu! Ne zaman çıkıyor?
Cyberpunk 2077 videosu yayınlandı - Bütün detaylar!
The Division 2 oynanış videosu yayınlandı - Ne zaman çıkıyor?
Erdoğan ve İnce arasında MİT restleşmesi
Metro: Exodus için oynanış videosu yayınlandı, çıkış tarihi duyuruldu
Fallout 76 oynanış videosu, çıkış tarihi, bütün detaylar
Dark Souls ve Bloodborne geliştiricisinden yeni oyun: Sekiro: Shadows Die Twice
-
Çok Okunanlar
Gözleri görmüyor ama 2 günde Kuran’ı öğrendi
Gözleri görmüyor ama 2 günde Kuran’ı öğrendi
Saçı uzun erkek öğrencisine toka takan öğretmen tepki çekti
Saçı uzun erkek öğrencisine toka takan öğretmen tepki çekti
Muharrem İnce ve Akşener Selanik’ten hemşeriler
Muharrem İnce ve Akşener Selanik’ten hemşeriler
Bayramdan önce af çıkacak mı? Devlet Bahçeli af çağrısını yineledi
Bayramdan önce af çıkacak mı? Devlet Bahçeli af çağrısını yineledi
Karayolu taşıma yönetmeliği değişti
Karayolu taşıma yönetmeliği değişti
Nasuhi Güngör kitabında yazdığı Erdoğan-Gülen görüşmesini yalanladı
Nasuhi Güngör kitabında yazdığı Erdoğan-Gülen görüşmesini yalanladı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Son Haberler
Metro Exodus oynanış videosu yayınlandı
Metro Exodus oynanış videosu yayınlandı
The Last of Us Part II 2 için ilk oynanış videosu yayınlandı! Ne zaman çıkıyor?
The Last of Us Part II 2 için ilk oynanış videosu yayınlandı! Ne zaman çıkıyor?
The Elder Scrolls VI - 6 duyuruldu! Ne zaman çıkıyor?
The Elder Scrolls VI - 6 duyuruldu! Ne zaman çıkıyor?
Cyberpunk 2077 videosu yayınlandı - Bütün detaylar!
Cyberpunk 2077 videosu yayınlandı - Bütün detaylar!
The Division 2 oynanış videosu yayınlandı - Ne zaman çıkıyor?
The Division 2 oynanış videosu yayınlandı - Ne zaman çıkıyor?
Erdoğan ve İnce arasında MİT restleşmesi
Erdoğan ve İnce arasında MİT restleşmesi
Metro: Exodus için oynanış videosu yayınlandı, çıkış tarihi duyuruldu
Metro: Exodus için oynanış videosu yayınlandı, çıkış tarihi duyuruldu
Fallout 76 oynanış videosu, çıkış tarihi, bütün detaylar
Fallout 76 oynanış videosu, çıkış tarihi, bütün detaylar
Dark Souls ve Bloodborne geliştiricisinden yeni oyun: Sekiro: Shadows Die Twice
Dark Souls ve Bloodborne geliştiricisinden yeni oyun: Sekiro: Shadows Die Twice
Yeni Command & Conquer oyunu Rivals'ı mobil cihazlar için duyuruldu
Yeni Command & Conquer oyunu Rivals'ı mobil cihazlar için duyuruldu
Battlefield V multiplayer oynanış videoları yayınlandı
Battlefield V multiplayer oynanış videoları yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kandil'e operasyonun başladığını duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kandil'e operasyonun başladığını duyurdu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık