The Elder Scrolls VI - 6 duyuruldu! Ne zaman çıkıyor?

Bethesda Softworks'un, E3 2018 konferansına getirdiği oyunlar; Rage 2, Fallout 76, Doom Eternal, The Elder Scrolls: Legends, Wolfenstein: Youngblood, The Elder Scrolls: Blades ve Starfield oldu. Sayılan bu oyunlar genel itibariyle bizleri heyecanlandırsada istenilen asıl etkiyi yaratmadı. Özellikle Doom ve Wolfenstein'ın sunumları oldukça pasifti. Genel olarak ortalama çizen Bethesda Softworks, konferans sonu asıl bombayı patlattı: The Elder Scrolls VI!

Sadece ufacık mini minnacık bir teaser ile karşımıza çıkan The Elder Scrolls VI bizleri şimdiden etkilemeyi başardı. Son olarak 2011 yılında çıkan Elder Scrolls serisinin son oyunu Skyrim'den sonra hayranlar uzun bir süredur bu oyunun duyurusunu bekliyordu. Ancak büyük ihtimalle hayranlar beklemeye devam edicek. Çünkü oyunla ilgili hiç bir detayın açıklanmaması bir yana oyunun bu nesil için değil gelecek nesil için hazırlanıyr olması. Yani The Elder Scrolls VI'i öyle kolay kolar birkaç yıl içerisinde göremeyeceğimiz kesin. Neyse bunada şükretmek lazım en sonunda duyuruyu gördük ya, yeni oyunun gelceğini örğendik ya, bizi şuanda mutlu edebilecek ikinci büyük duyuru Half - Life 3 olurdu herhalde.

Lafı fazla uzatmadan sizleri The Elder Scrolls VI'nın teaser fragmanı ile başbaşa bırakıyoruz. Fragmanın müzikleri size biryerden tanıdık geliyorsa bütün kuzeylileri şimdiden selamlıyoruz...