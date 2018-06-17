The Elder Scrolls: Legends duyurusu!

Son zamanların kart oyunu furyasına Bethesda Softworks'ta girdi, hem de tanıdık bir yüzle! The Elder Scrolls evrenini kart oyununa taşıyan Bethesda, The Elder Scrolls: Legends'i duyurdu.

Halihazırda PC, Android ve İOS üzerinden indirilebilir olan The Elder Scrolls: Legends, bu yıl içerisinde PlayStation 4, Xbox One ve Switch için de çıkış yapacak.

E3 2018 Bethesta konferansıdna duyurulan oyun ücretsiz dijital kart oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle Hearthstone ile iyicene popüler olan kart oyunlarına Elder Scrolls evreninin girmeside, kart oyunlarındaki sektörün büyüklüğünü gözler önüne sürüyor.

The Elder Scrolls: Legends için yayınlanan duyuru fragmanını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.