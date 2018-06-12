Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
The Division 2 oynanış videosu yayınlandı - Ne zaman çıkıyor?
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Teknoloji - - Editör: Özgür ÖZ

The Division 2 oynanış videosu yayınlandı - Ne zaman çıkıyor?

2016 yılında piyasaya sürülen ve online özellikleri ile dikkat çeken The Division tek düzeliği sebebiyle istenilen etkiyi yaratılamamıştı. Oyunun devamı oynanış videoları eşliğinde duyuruldu ve çıkış tarihi açıklandı.

Ubisoft'un online tabanlı aksiyon macere oyunu Tom Clancy's The Division 2 için E3 2018 fuarında yeni videolar yayınlandı. Yayınlanan sinematik video ve oynanış videosu sayesinde yeni oyunun atmosferi hakkında bilgi sahibi oluyoruz.

2016 yılında piyasaya çıkan The Division her ne kadar kötü bir oyun olmasada özellikle tek düzeliği ve barındırdığı hatalar nedeniyle çok ciddi bir oyuncu kaybı yaşamıştı. Özellik oyunun tanıtım videolarından sonra elimizde bulduğumuz oyun istenilen etkiyi hiç bir şekilde verememişti. Bakalım Ubisoft, The Division 2 ile eski oyunun hatalarını ortadan kaldırabilecek mi?

Oyun için yayınlanan 7 dakika uzunluğundaki oynanış videosu ile oyunun savaş sisteminin eskiye nazaran fazla değişmediğini söyleyebiliriz. Bunun yanında grafikler ve atmosfer de oldukça etkileyici duruyor. Eğer The Division 2 ilk oyunun hatalarını düzeltmeyi başarırsa tadından yenmez doğrusu.

 Tom Clancy's The Division 2 15 Mart 2019'da PlayStation 4, Xbox One ve PC için piyasada olacak. Oyunun yayınlanan videolarını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

“Tom Clancy's The Division 2”, keşfetmenin ve karakter geliştirmenin önemli olduğu, Washington DC'de geçen açık dünya bir aksiyon nişancı RPG oyunudur. Bu dinamik ortam serinin temel özgünlüğünü ve taktiksel kararlarını RPG aksiyon, ticaret ve daha önce görülmemiş özelliklerle birleştiriyor.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Metro Exodus oynanış videosu yayınlandı
The Last of Us Part II 2 için ilk oynanış videosu yayınlandı! Ne zaman çıkıyor?
The Elder Scrolls VI - 6 duyuruldu! Ne zaman çıkıyor?
Cyberpunk 2077 videosu yayınlandı - Bütün detaylar!
The Division 2 oynanış videosu yayınlandı - Ne zaman çıkıyor?
Erdoğan ve İnce arasında MİT restleşmesi
Metro: Exodus için oynanış videosu yayınlandı, çıkış tarihi duyuruldu
Fallout 76 oynanış videosu, çıkış tarihi, bütün detaylar
Dark Souls ve Bloodborne geliştiricisinden yeni oyun: Sekiro: Shadows Die Twice
-
Çok Okunanlar
Gözleri görmüyor ama 2 günde Kuran’ı öğrendi
Gözleri görmüyor ama 2 günde Kuran’ı öğrendi
Saçı uzun erkek öğrencisine toka takan öğretmen tepki çekti
Saçı uzun erkek öğrencisine toka takan öğretmen tepki çekti
Muharrem İnce ve Akşener Selanik’ten hemşeriler
Muharrem İnce ve Akşener Selanik’ten hemşeriler
Bayramdan önce af çıkacak mı? Devlet Bahçeli af çağrısını yineledi
Bayramdan önce af çıkacak mı? Devlet Bahçeli af çağrısını yineledi
Karayolu taşıma yönetmeliği değişti
Karayolu taşıma yönetmeliği değişti
Nasuhi Güngör kitabında yazdığı Erdoğan-Gülen görüşmesini yalanladı
Nasuhi Güngör kitabında yazdığı Erdoğan-Gülen görüşmesini yalanladı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Son Haberler
Metro Exodus oynanış videosu yayınlandı
Metro Exodus oynanış videosu yayınlandı
The Last of Us Part II 2 için ilk oynanış videosu yayınlandı! Ne zaman çıkıyor?
The Last of Us Part II 2 için ilk oynanış videosu yayınlandı! Ne zaman çıkıyor?
The Elder Scrolls VI - 6 duyuruldu! Ne zaman çıkıyor?
The Elder Scrolls VI - 6 duyuruldu! Ne zaman çıkıyor?
Cyberpunk 2077 videosu yayınlandı - Bütün detaylar!
Cyberpunk 2077 videosu yayınlandı - Bütün detaylar!
The Division 2 oynanış videosu yayınlandı - Ne zaman çıkıyor?
The Division 2 oynanış videosu yayınlandı - Ne zaman çıkıyor?
Erdoğan ve İnce arasında MİT restleşmesi
Erdoğan ve İnce arasında MİT restleşmesi
Metro: Exodus için oynanış videosu yayınlandı, çıkış tarihi duyuruldu
Metro: Exodus için oynanış videosu yayınlandı, çıkış tarihi duyuruldu
Fallout 76 oynanış videosu, çıkış tarihi, bütün detaylar
Fallout 76 oynanış videosu, çıkış tarihi, bütün detaylar
Dark Souls ve Bloodborne geliştiricisinden yeni oyun: Sekiro: Shadows Die Twice
Dark Souls ve Bloodborne geliştiricisinden yeni oyun: Sekiro: Shadows Die Twice
Yeni Command & Conquer oyunu Rivals'ı mobil cihazlar için duyuruldu
Yeni Command & Conquer oyunu Rivals'ı mobil cihazlar için duyuruldu
Battlefield V multiplayer oynanış videoları yayınlandı
Battlefield V multiplayer oynanış videoları yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kandil'e operasyonun başladığını duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kandil'e operasyonun başladığını duyurdu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık