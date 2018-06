The Division 2 oynanış videosu yayınlandı - Ne zaman çıkıyor?

Ubisoft'un online tabanlı aksiyon macere oyunu Tom Clancy's The Division 2 için E3 2018 fuarında yeni videolar yayınlandı. Yayınlanan sinematik video ve oynanış videosu sayesinde yeni oyunun atmosferi hakkında bilgi sahibi oluyoruz.

2016 yılında piyasaya çıkan The Division her ne kadar kötü bir oyun olmasada özellikle tek düzeliği ve barındırdığı hatalar nedeniyle çok ciddi bir oyuncu kaybı yaşamıştı. Özellik oyunun tanıtım videolarından sonra elimizde bulduğumuz oyun istenilen etkiyi hiç bir şekilde verememişti. Bakalım Ubisoft, The Division 2 ile eski oyunun hatalarını ortadan kaldırabilecek mi?

Oyun için yayınlanan 7 dakika uzunluğundaki oynanış videosu ile oyunun savaş sisteminin eskiye nazaran fazla değişmediğini söyleyebiliriz. Bunun yanında grafikler ve atmosfer de oldukça etkileyici duruyor. Eğer The Division 2 ilk oyunun hatalarını düzeltmeyi başarırsa tadından yenmez doğrusu.

Tom Clancy's The Division 2 15 Mart 2019'da PlayStation 4, Xbox One ve PC için piyasada olacak. Oyunun yayınlanan videolarını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

“Tom Clancy's The Division 2”, keşfetmenin ve karakter geliştirmenin önemli olduğu, Washington DC'de geçen açık dünya bir aksiyon nişancı RPG oyunudur. Bu dinamik ortam serinin temel özgünlüğünü ve taktiksel kararlarını RPG aksiyon, ticaret ve daha önce görülmemiş özelliklerle birleştiriyor.