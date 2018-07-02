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The Crew 2'nin inceleme puanları nasıl
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Teknoloji - - Editör: Özgür ÖZ

The Crew 2'nin inceleme puanları nasıl

Ubisoft tarafından geliştirilen yarış oyunu The Crew 2'nin inceleme puanları sonunda yayınlandı. Peki The Crew 2'nin karnesi nasıl? İşte detaylar...

29 Haziran tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One için çıkış yapan The Crew 2'nin inceleme puanları yayınlandı. Yeni oyunda daha fazla özgürlük sunduğunu ifade eden Ubisfot, ilk oyunda topladığı eleştirileri giderdiğini belirtmişti. Ancak yayınlanan puanlara göre oyun genel olarak ortalamada kalmışa benziyor.

Ubisoft bu yıl içerisinde antik Yunanistan döneminde geçen Assassin's Creed Odyssey'i oyuncuların karşısına çıkarmaya hazırlanıyor.

İnceleme puanları ise şu şekilde,

- GamesRadar+ – 3.5/5
- Destructoid – 7
- TrustedReviews – 3/5
- Digital Chumps – 9
- GameSpot – 8
- Cheat Code Central – 3/5
- Attack of the Fanboy – 3/5


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