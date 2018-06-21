The Crew 2 beta nasıl indirilir

Ubisoft tarafından geliştirilen ve 29 Haziran'da piyasaya çıkacak olan The Crew 2'nin açık betası bugün oyunculara sunuldu.

PlayStation 4, Xbox One ve PC (Uplay) üzerinden oynanabilir açık betayı indirmek için tek yapmanız gereken bulunduğunuz platformdaki maağzaya gitmek. Uplay'yı indirmek isteyenler buraya tıklayabilir.

Açık betada oyunun bütün haritasınnı erişilebilir olduğunu belirtelim. Bunun yanında oyunda sekiz adet disiplin bulunuyor.

Aşağıda bulabileceğiniz disiplinlerin yanında belirtmek gerekirse betada kaydetmiş olduğunuz ilerleme oyunun tam sürümünü aktarılmayacak. The Crew 2'nin açık betası 24 Haziran'da Türkiye saati ile 11:00'da son bulacak.

- Aerobatics

- Drift

- Jetsprint

- Motocross

- Powerboat

- Rally Raid

- Street Racing

- Touring Car