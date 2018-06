The Awesome Adventures of Captain Spirit ücretsiz olarak çıktı Bedava oyun

Lise is Strange oyunuyla tanıdığımız Dontnod Entertainment'in E3 2018'de duyurduğu The Awesome Adventures of Captain Spirit, söz verildiği gibi ücretsiz bir şekilde çıktı.

Oyunu PlayStation Store, Xbox Store ve Steam üzerinden ücretsiz olarak edinebilirsiniz.

Ortalama 1 saat sürecen olan The Awesome Adventures of Captain Spirit, Life is Strange'nin dünyasında geçiyor. Hatırlarsanız Life is Strange geçtiğimiz günlerde çıkış tarihine kavuşmuş ve ön siparişe açılmıştı. The Awesome Adventures of Captain Spirit'te oyuncular Life is Strange 2 ile ilgili bağlantılarda bulacak.

Oyunun Tanıtımı

Hiç süper kahraman olmayı hayal ettiniz mi? Alter egosu Awesome Captain Spirit'e dönüşerek gerçeklikten kaçıp fantastik maceralara atılan yaratıcı ve hayal gücü zengin bir çocuk olan 10 yaşındaki Chris ile tanışın!

BAFTA ödüllü Life is Strange oyununun yönetmenleri ve geliştirme ekibi tarafından hazırlanan bu dokunaklı ve kalpleri ısıtan, kendine özgü deneyim ile çocukluğunuza geri dönün.



Captain Spirit, Life is Strange evreninde geçen ve Life is Strange 2'nin yepyeni hikayesi ve karakterleri ile bağlantıları olan ücretsiz bir demodur.



Ana Özellikler:



- Life is Strange evreninde geçen özgün bir öyküsel deneyim

- Chris ve onun süper kahramanı alter egosu Captain Spirit olarak oynayın

- Captain Spirit olarak bir dizi görevi tamamlayın ve gizli içerikleri keşfedin.

- Bazı seçim ve eylemlerinizin Life is Strange 2 deneyiminiz ile bağlantısı olacak.