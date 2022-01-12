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The 355/ Kod 355
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Magazin - - Editör: M. İlker ALPKAYA

The 355/ Kod 355

Muhteşem kadın yıldızlar Kod355'de biraraya geldi. Gizli bir silah paralı askerlerin eline geçtiğinde, CİA ajanı Mason 'Mase' Brown, eski rakibi Alman ajan Marie, M16 müttefiki ve son teknoloji bilgisayar uzmanı Khadijahve yetenekli Kolombiyalı psikolog Graciela, onu geri almak için güçlerini birleştirmesi gerekecek ve aynı zamanda onların her hareketini takip eden gizemli kadın Lin Mi Sheng'den bir adım önce olmaları gerekecektir.

kod3555

Muhteşem kadın yıldızlar Kod355'de biraraya geldi. Gizli bir silah paralı askerlerin eline geçtiğinde, CİA ajanı Mason "Mase" Brown, eski rakibi Alman ajan Marie, M16 müttefiki ve son teknoloji bilgisayar uzmanı Khadijahve yetenekli Kolombiyalı psikolog Graciela, onu geri almak için güçlerini birleştirmesi gerekecek ve aynı zamanda onların her hareketini takip eden gizemli kadın Lin Mi Sheng'den bir adım önce olmaları gerekecektir.

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AKSİYON DOLU BİR FİLM

Paris kafelerinden, Fas pazarlarına ve Shangay'ın gösterişli müzayede evlerine kadar dünya'nın dört bir yanına aksiyon roketleri atarken, kadın dörtlüsü dünyayı kurtacak ya da öleceklerdir.
Film, Dark Phoenix'in yazar- yönetmen-yapımcısı, Deadpool ve The Martian'ın yapımcısı ve x-Men filmlerinin yazar-yapımcısı Simon Kinberg tarafından yönetiliyor.
Oyuncular: Jessica Chastain, Penelope Cruz, Bingbing Fan, Diane Kruger, Lupita Nyong'o, Edgar Ramirez ve Sebastian Stan
Yönetmen: Simon Kinberg
Senaryo: Theresa Rebeck ve Simon Kinberg


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