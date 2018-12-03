Tetikçilere gönderildi Gümrük Muhafaza ekipleri yakaladı

Gümrükte yapılan denetimlerde, 48 adet suikast silahına el konuldu. Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul Gümrük Müdürlüğü'nde yaptıkları denetimde, CNC torna tezgahı parçaları olarak etiketlenen paketin içinde silah parçaları tespit etti. Yapılan fiziki inceleme neticesinde makine parçaları içine gizlenmiş 24 adet suikast silahı üst mekanizması ve parçaları ele geçirildi. İstanbul'daki tetikçilere gönderilmek üzere zulananan silahların, ABD'den paketlendiği öğrenildi.

Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından fark edilen silah parçalarına el konulurken, paketlerin gönderildiği adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 6 farklı adreste gerçekleşen operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler terör timleri tarafından sorgulanacak.

MAKİNA PARÇALARI İÇİNE SİLAH GİZLEDİLER

Ele geçirilen silahların geri kalan parçalarının tespit edilmesi için gümrük muhafaza ekipleri İstanbul'da on binlerce kargoyu mercek altına aldı. Üç gün sonra yine İstanbul Posta Gümrük Müdürlüğü'nde farklı bir kişiye gelen şüpheli bir paket daha incelemeye alındı. Yapılan kontrollerde makine parçası olarak beyan edilen kargonun içerisinde 8 adet silah mekanizması olduğu tespit edildi. Araştırmalarını derinleştiren ekipler, aynı şekilde 2 farklı kargoda daha 16 adet silah mekanizması ile silahlara ait şarjör ele geçirdi.

ABD'DEN İSTANBUL'DAKİ TETİKÇİLERE GÖNDERİLDİ

Yapılan incelemeler neticesinde alıcı ve göndericinin yakalanmamak için kamuoyunca suikast silahı olarak bilinen tabancaları parçalara ayırdığı, parçaların ABD'den farklı günlerde, farklı paketlerde, farklı gönderici ve alıcılar adına kargolandığı ortaya çıktı. Ele geçirilen toplam 48 adet suikast silahı mekanizmaları ve aksamlarının alıcıları tespit edilerek altı farklı adreste eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlar sonucu gözaltına alınan şüphelilerin terör örgütleri ile bağlantıları araştırılıyor.