Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Terörle Mücadelede Yeni Stratejiler, Teröristlere Nefes Aldırmıyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Gündem - - Editör: Mine KARACA

Terörle Mücadelede Yeni Stratejiler, Teröristlere Nefes Aldırmıyor

Türkiye'nin kararlı terörle mücadele politikası, yurt içinde ve sınır ötesinde bölücü terör örgütlerine nefes aldırmıyor. son 8 yılda gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonucu 40 bin terörist etkisiz hale getirilirken, çok sayıda terör yuvası da yok edildi.

Türkiye'nin kararlı terörle mücadelesi devam ediyor. Son 8 yılda 40 bin terörist etkisiz hale getirildi ve teröristlere ait birçok sığınak kullanılamaz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı arasındaki koordinasyon, mücadelede elde edilen başarıların arkasındaki kilit faktör. Önleyici mücadele stratejisi ile sınır ötesinde tehditler ortadan kaldırılırken, yurt içinde gerçekleştirilen operasyonlarla teröre darbe üstüne darbe vuruluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı, emniyet ve jandarmanın ortak operasyonları, mücadeleyi daha etkili hale getiriyor.

Yerli savunma sanayii ürünlerinin kullanımı, terörle mücadelede önemli bir rol oynuyor. Türkiye'nin savunma modernizasyonu kapsamında kazandığı İHA ve SİHA'lar, PKK'nın eylem kabiliyetini sınırlıyor ve örgüt liderleri doğrudan hedef alınıyor. Bu yerli savunma ürünleri, operasyonlarda güvenlik güçlerine büyük avantaj sağlıyor.

Örgüt mensuplarının bulunduğu listede yapılan değişikliklerle birlikte, kırmızı kategoride aranan örgüt mensupları için 10 milyon liraya kadar ödül verilebiliyor. 40 yılı aşkın süredir devam eden terörle mücadelede 1984 yılından bu yana 70 binin üzerinde PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bu mücadelede 15 bine yakın şehit verilirken, 30 binden fazla kişi gazi oldu.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Terörle Mücadelede Yeni Stratejiler, Teröristlere Nefes Aldırmıyor
Kartalkaya Kayak Merkezi, Kış Turizminde Yoğun İlgi Gördü
Doğal Probiyotuk Hangi Besinlerde Bulunur?
Bahçe Ekimi Hangi Tsrihte Yapılmalı
Kitap Okumanın Hayatımıza Kattığı Etkiler
Boğaz Ağrısına Evde Çözüm
Zeka Geriliği Hangi Sebeple Ortaya Çıkar
Manda Sütünün Faydaları
Buhar Makinaları Zararlımı?
-
Çok Okunanlar
Cilt Lekeleri Hangi Hastalığın Belirtisi
Cilt Lekeleri Hangi Hastalığın Belirtisi
Tahin Yağının Cilde Faydaları
Tahin Yağının Cilde Faydaları
Doğru Yatırım Nasıl Yapılmalı?
Doğru Yatırım Nasıl Yapılmalı?
Deprem Riski Olan Ülkeler Nereler?
Deprem Riski Olan Ülkeler Nereler?
Saçların Hızlı Uzaması İçin Neler Yapmalıyız?
Saçların Hızlı Uzaması İçin Neler Yapmalıyız?
Yeni Ay'da Neler Yapılmalı?
Yeni Ay'da Neler Yapılmalı?
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Saçları Hangi Sıklıkla Yıkamalıyız?
Saçları Hangi Sıklıkla Yıkamalıyız?
Saçların Hızlı Uzaması İçin Neler Yapmalıyız?
Saçların Hızlı Uzaması İçin Neler Yapmalıyız?
Ahşap Ürünlerini Mutfakta Kullanmak Sağlıklı mı?
Ahşap Ürünlerini Mutfakta Kullanmak Sağlıklı mı?
Cilt Lekeleri Hangi Hastalığın Belirtisi
Cilt Lekeleri Hangi Hastalığın Belirtisi
Tahin Yağının Cilde Faydaları
Tahin Yağının Cilde Faydaları
Son Haberler
Terörle Mücadelede Yeni Stratejiler, Teröristlere Nefes Aldırmıyor
Terörle Mücadelede Yeni Stratejiler, Teröristlere Nefes Aldırmıyor
Kartalkaya Kayak Merkezi, Kış Turizminde Yoğun İlgi Gördü
Kartalkaya Kayak Merkezi, Kış Turizminde Yoğun İlgi Gördü
Doğal Probiyotuk Hangi Besinlerde Bulunur?
Doğal Probiyotuk Hangi Besinlerde Bulunur?
Bahçe Ekimi Hangi Tsrihte Yapılmalı
Bahçe Ekimi Hangi Tsrihte Yapılmalı
Kitap Okumanın Hayatımıza Kattığı Etkiler
Kitap Okumanın Hayatımıza Kattığı Etkiler
Boğaz Ağrısına Evde Çözüm
Boğaz Ağrısına Evde Çözüm
Zeka Geriliği Hangi Sebeple Ortaya Çıkar
Zeka Geriliği Hangi Sebeple Ortaya Çıkar
Manda Sütünün Faydaları
Manda Sütünün Faydaları
Buhar Makinaları Zararlımı?
Buhar Makinaları Zararlımı?
Doğal Kil Nasıl Anlaşılır, Hangi Alanlarda Kullanılır
Doğal Kil Nasıl Anlaşılır, Hangi Alanlarda Kullanılır
Karabiberin Faydaları Saymakla Bitmiyor!
Karabiberin Faydaları Saymakla Bitmiyor!
Vücutta Oluşan Yağ Bezelerinin Nedenleri
Vücutta Oluşan Yağ Bezelerinin Nedenleri

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji