Terörle Mücadelede Yeni Stratejiler, Teröristlere Nefes Aldırmıyor

Türkiye'nin kararlı terörle mücadelesi devam ediyor. Son 8 yılda 40 bin terörist etkisiz hale getirildi ve teröristlere ait birçok sığınak kullanılamaz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı arasındaki koordinasyon, mücadelede elde edilen başarıların arkasındaki kilit faktör. Önleyici mücadele stratejisi ile sınır ötesinde tehditler ortadan kaldırılırken, yurt içinde gerçekleştirilen operasyonlarla teröre darbe üstüne darbe vuruluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı, emniyet ve jandarmanın ortak operasyonları, mücadeleyi daha etkili hale getiriyor.

Yerli savunma sanayii ürünlerinin kullanımı, terörle mücadelede önemli bir rol oynuyor. Türkiye'nin savunma modernizasyonu kapsamında kazandığı İHA ve SİHA'lar, PKK'nın eylem kabiliyetini sınırlıyor ve örgüt liderleri doğrudan hedef alınıyor. Bu yerli savunma ürünleri, operasyonlarda güvenlik güçlerine büyük avantaj sağlıyor.

Örgüt mensuplarının bulunduğu listede yapılan değişikliklerle birlikte, kırmızı kategoride aranan örgüt mensupları için 10 milyon liraya kadar ödül verilebiliyor. 40 yılı aşkın süredir devam eden terörle mücadelede 1984 yılından bu yana 70 binin üzerinde PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bu mücadelede 15 bine yakın şehit verilirken, 30 binden fazla kişi gazi oldu.