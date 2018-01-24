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Teröristlerin kayıpları artıyor. Safdışı edilen terörist 287'e ulaştı
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Teröristlerin kayıpları artıyor. Safdışı edilen terörist 287'e ulaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden bu akşam yapılan açıklamada Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin bilgiler verildi. Açıklamada şu ana kadar en az 287 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bu akşam yapılan açıklamada Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bilgiler verildi. Açıklamada şu ana kadar en az 287 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

OPERASYON PLANLANDIĞI ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

Açıklamada bugün 47 hedefin 27 uçakla vurulduğu bildirildi. Açıklamada dün yaşanan çatkışmalarda şehit olan iki askerin naaşlarına bölgede çakışmaların devam etmesi ve hava şartlarının uygun olmaması sebebiyle ulaşılamadığı bildirildi.

TSK AÇIKLAMA YAPTI

Türk Silahlı Kuvvetlerinden Afrin'deki terör hedeflerine yönelik Zeytin Dalı harekatına ilişkin açıkalama geldi. TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

GÜVENLİK VE İSTİKRAK İÇİN HAREKAT 

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ive dost ve kardeş bölge halkının bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00'dan itibariyle ‘Zeytin Dalı Harekatı' başlatılmıştır.

ULUSLARARASI HUKUKTAN KAYNAKLANAN HAKLARIMIZ

Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nın terörle mücadeleye yönelik kararları çerçevesinde, Suriye'nin ve BM sözleşmesinin 51'nci maddesinde yer alan Meşru Müdaafa Hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı, olarak icra edilmektedir.

TERÖRİST UNSURLAR HEDEF ALINIYOR

 

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah , araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

İKİ ŞEHİTİN NAAŞINA ULAŞILAMADI

23 Ocak 2018 tarihinde Zeytin Dalı Harekat bölgesinde maydana gelen çatışmalarda şehit olan iki kahraman silah arkadaşımızın naaşlarına, bölgede çatışmaların devam etmesi ve hava şartlarının uygun olmaması sebebiyle ulaşılamamıştır.

47 HEDEF VURULDU

24Ocak 2018 tarihinde Zeytin Dalı Harekatı kapsamında tespit edilen PKK/KCK/PYD ve DEAŞ terör örgütüne ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzi olarak kullanılan 47 hedef, Hava Kuvvetlerimize ait 27 uçak ile icra edilen hava harekatı neticesinde imhan edilmiştir.

287 TERÖRİST VURULDU

Harekata katılan uçaklar emniyetle üstlerine dönmüşlerdir. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 287 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde devam etmektedir.


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