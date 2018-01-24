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Teröristlerin attığı roket Kilis’te camiye isabet etti
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Teröristlerin attığı roket Kilis’te camiye isabet etti

Suriye’nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden ateşlenen 1 roket, akşam saatlerinde Kilis’in cumhuriyet Caddesi’nde bulunan Çamlık Camisi’ne isabet etti. Hain saldırıda camide çökme meydana geldi. Valilik saldırıda 1 kişinin öldüğünü ve 13 vatandaşın yaralandığını açıkladı.

Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden ateşlenen 1 roket, akşam saatlerinde Kilis'in cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Çamlık Camisi'ne isabet etti. Hain saldırıda camide çökme meydana geldi.

1 KİŞİ ÖLDÜ,13 YARALI

 

Kentte 2. Roket ise caminin 100 metre ilerisindeki bir eve isabet etti. Vali Mehmet Tekinarslan saldırılar sonucunda 1 kişin hayatını kaybettiğini 13 kişinin de yaralandığını söyledi.

TARİHİ ÇALIK CAMİİ İSABET ALDI

Afrin'deki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden ateşlenen roket akşam namazı kılınırken Kilis'in tarihi Çalık Camii'ne isabet etti. Kubbesi yıkılan camide camide can pazarı yaşandı.

AMBULANSLAR OLAY YERİNDE

Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere taşınırken güvenlik güçleri olası yeni bir saldırıya karşı caddedeki vatandaşları uyarıp uzaklaştırdı.

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan hain saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini 13 kişinin de yaralandığını söyledi.

 

OBÜSLER MİSİLLEME ATIŞI YAPTI

Öte yandan hududun diğer yanına PKK mevzilerine obüsler misilleme ateşi açtı. Misliyle karşılık verildiği belirtilen obüs top atışlarında tam isabet kaydedildiği belirlitlidi. 


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