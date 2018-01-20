Terörist mevzileri hallaç pamuğu gibi atılıyor

Son dakika! Türk Ordusu, Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattı! İşte Afrin operasyonunda son durum

HAREKATIN DETAYLARI GELMEYE BAŞLADI

Afrin Harekatı'na ilişkin bir son gelişmeler kamuoyuyla paylaşılmaya başlandı. İşte Afrin operasyonunda son durum

DİYARBAKIR'DAN KALKAN JETLER VURUYOR

Afrin Harekatı'na ilişkin bilgiler gelmeye başladı. Diyarbakır 8. Ana Jet Üssünde konuşlu bulunan F-16 savaş uçakları tam donanımlı olarak havalanarak Suriye tarafına hareket etti.

ÖSO BİRLİKLERİ AFRİNE İLERLİYOR

Türk savaş uçakları sınırdaki PYD mevzilerini bombalarken ÖSO birlikleri de Afrin'e doğru ilerliyor. TSK'dan yapılan açıklamada harekatın isminin ‘Zeytin Dali Harekatı' olduğu duyuruldu.

TAM TECHİZATLI UÇAKLAR BÖLGEDE

İşte Afrin operasyonunda son durum. Akşam saatlerinde 72 uçağın katıldığı hava harekatdan sonra Diyarbakır 8. Ana Jet Üssünde hareketlilik başladı. Jet üssünde konuşlu bulunan uçaklardan 8 F-16 savaş uçağı tam teçhizatlı ve bomba yüklü olarak peş peşe havalanarak Suriye tarafına hareket etti.

ZIRHLI BİRLİKLER SINIRI GEÇTİ

Daha evvelden tespit edilen terörist yuvaları adeta hallaç pamuğu gibi atılarak burada bulunan PYD unsurları imha ediliyor. Bütün dünyanın takip ettiği Zeytin Dalı Harekatı'nda ilerleyen saatlerde zırhlı birlikler sınırı geçerek Afrin'e doğru hareket etti.

Kara harekatının da bir çok noktadan başlayacağı bilgilerine ulaşılırken, Başbakan Binali Yıldırım, Genel Kurmay Karargahında komutanlarla gelişmeler hakkında bilgi aldı.