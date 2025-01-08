Numan Kurtulmuş: Terörden Arındırılmış Güçlü Bir Türkiye İnşa Edilecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’te düzenlenen Valiler Buluşması’nda önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, Türkiye’nin iç güvenliğini güçlendirmek ve terörden tamamen arındırılmış bir ülke oluşturmak için kararlılıkla çalışacaklarını ifade etti. Toplantıda valilere seslenen Kurtulmuş, devlet ve millet dayanışmasının sağlanmasının temel hedeflerden biri olduğunu vurguladı.

“Valilik, Devlet ile Millet Arasındaki Açık Kapıdır”

Kurtulmuş, valilik makamının devlet ile vatandaş arasındaki en önemli iletişim noktalarından biri olduğunu belirtti. Valilerin, halkın her türlü ihtiyacını karşılamak için görev yaptığını vurgulayan Kurtulmuş, makamların her zaman halkın hizmetinde olması gerektiğini söyledi.

Geçmiş yıllarda halkın devlet görevlilerine ulaşmakta zorluk çektiğine dikkat çeken Kurtulmuş, bu durumun artık sona erdiğini belirtti. “Eskiden valiyi görmek bile zordu. Ancak bugün Türkiye’nin en ücra köşelerinde dahi en nitelikli görevlilerimiz halkla iç içe çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Terörle Mücadelede Kararlı Adımlar

Konuşmasında terörle mücadeleye de değinen Kurtulmuş, Türkiye’nin terörden tamamen arındırılmış bir ülke olma yolunda önemli adımlar attığını ifade etti. “Türkiye’nin iç kalesini sağlam tutarak, terör olaylarının yaşanmadığı bir düzeni en kısa sürede tesis edeceğiz” diyen Kurtulmuş, güvenlik güçlerinin ve yöneticilerin bu konuda kararlılıkla hareket edeceğini vurguladı.

Kurtulmuş, terörle mücadelenin sadece askeri operasyonlarla sınırlı olmadığını belirterek, sosyal dayanışma ve ekonomik kalkınmanın da bu süreçte kritik rol oynadığını söyledi. Halkın desteğinin, devletin gücüyle birleşerek terörün kökünü kazımada etkili olacağını dile getirdi.

Devlet-Halk Dayanışması Güçleniyor

Valilik makamlarının halkın sorunlarını dinleyen ve çözüm üreten bir kapı olarak hizmet etmesi gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, devletin her zaman milletin yanında olmasının önemine vurgu yaptı. Halkın taleplerine hızla cevap verilmesinin, toplumsal güveni artıracağını belirtti.

Bu kapsamda valilerin, bulundukları bölgelerde halkın refahını artırmak ve sosyal barışı sağlamak için çalışmaları gerektiğinin altını çizdi. Kamu görevlilerinin halkla iç içe olması gerektiğini hatırlatan Kurtulmuş, bu anlayışın Türkiye’nin her köşesinde uygulanmaya devam edeceğini söyledi.

Güçlü Türkiye İçin Yol Haritası

Kurtulmuş, Türkiye’nin güçlü ve huzurlu bir geleceğe adım atabilmesi için güvenlik, sosyal dayanışma ve ekonomik büyüme ekseninde çalışmaların devam edeceğini belirtti. Terörden arındırılmış bir Türkiye hedefinin, sadece bir güvenlik projesi değil, aynı zamanda kalkınma ve refah projesi olduğuna vurgu yaptı.

Valilerden, bulundukları bölgelerde kalkınma projelerine destek olmalarını ve halkın ihtiyaçlarını önceliklendirmelerini isteyen Kurtulmuş, devletin halkla bütünleşmesinin Türkiye’nin geleceği için hayati önem taşıdığını belirtti.