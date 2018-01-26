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Terör örgütü yandaşları Kadıköy’de gençlere saldırdı
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Terör örgütü yandaşları Kadıköy’de gençlere saldırdı

Afrin’deki PKK hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekatını protesto eden DKP/BÖG üyelerinin devlet ve TSK aleyhinde slogan atmalarına tepki gösteren biri kız üç genç, örgüt üyelerinin saldırısına uğradı. Gençlere saldırıp feci şekilde döven beş örgüt üyesi yakalanırken olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Afrin'deki PKK hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekatını protesto eden DKP/BÖG üyelerinin devlet ve TSK aleyhinde slogan atmalarına tepki gösteren biri kız üç genç, örgüt üyelerinin saldırısına uğradı. Gençlere saldırıp feci şekilde döven beş örgüt üyesi yakalanırken olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

TÜRK ORDUSU ALEYHİNE SLOGAN

Kadıköy'de Pazar günü toplanan bir grup, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütü PKK hedeflerine yönelik Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto etti. Protesto sırasında grubun devlet ve TSK aleyhine slogan atmasına üç genç tepki gösterdi.

SOKAK'DAKİ GENÇLERİ DÖVDÜLER

Terör örgütü yandaşlarından Kadıköy'ün ortasında isyan ettiren dayak Güvenlik Şube Müdürlüğü Ekipleri , eyleme müdahale ederek DKP/BÖG (Devrimci Komünanlar Partisi Birleşik Özgürlük Güçleri) üyesi 13 kişiyi gözaltına aldı.

POLİSLE KÖŞE KAPMACA

Eylem sırasında atılan sloganlara tepki gösteren üç genç, daha sonra eylem yapılan yerin yakınındaki kafede oturdu. Polisin yaptığı gözaltıların ardından kaçtıkları ara sokaklardan geri dönen beş kişi, eyleme tepki gösteren gençlerin yanına geldi.

GENÇLERE SALDIRIP KAÇTILAR

 

Kısa bir süre gençlere sözlü hakaret eden grup, daha sonra tekme tokat saldırdı. Gençleri döven beş kişi kaçtı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamera görüntülerinden saldırganların kimliğini belirledi. Terörle Mücadele Operasyon timleri DKB/BÖG üyesi oldukları belirlenen beş kişiyi gözaltına aldı.

SOSAL MEDYADA PROPAGANDA YAPANLAR GÖZALTINDA

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya üzerinden Zeytin Dalı Harekatı aleyhine mesaj atan ve terör örgütü propagandası yapan DBK/BÖG üyesi iki kişiyi de gözaltına aldı.


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