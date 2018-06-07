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Telltale Games The Walking Dead final sezonu çıkış tarihi ne zaman? Oynanış videosu!
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Teknoloji - - Editör: Özgür ÖZ

Telltale Games The Walking Dead final sezonu çıkış tarihi ne zaman? Oynanış videosu!

Telltale Games The Walking Dead serisinin final oyununun çıkış tarihini duyuruldu. Seriye noktayı koyacak olan oyun için bir de yeni video geldi.

Telltale Games tarafından geliştirilen The Walking Dead ile ilk olarak 2012 yılında tanışmıştık. Bölümler halinde yayınlanan oyun hikaye odaklı ve yaptığımız seçimlerin ağırlığını hissettiren bir eser olmuştu. Oyuncular tarafından çok sevilen oyunun devamı Telltale Games The Walkin Dead Season Two'ya kavuşmamız 2013 yılında olmuştu.  İkinci sezonu ile yine oldukça sevilen oyun büyük başarılara imza atmıştı. Herkes serisin üçüncü oyununu beklerken, Telltale Games ilginç bir değişiklik yapmış ve diğer oyunlardaki ana kahramanızımı serinin üçüncü oyunu The Walking Dead: A New Frontier'da yan karakter olarak koymuştu. Üçüncü oyunda baş kahramanımız Clementine'nı genç ve dişli bir kız olarak görsekte oynama fırsatı bulamamıştık. Neyseki serinin duyurulan yeni oyunuyla birlikte Clementine sevdamız doyacak.

Telltale Games The Walking Dead serisinni final sezonu olacak olan yeni oyun için çıkış tarihi geldi. Bunun yanında oyun içinde kısa bir video geldi. Oyun 14 Ağustos'ta PlayStation 4, Xbox One ve PC için; bu yılın sonlarında Switch için çıkış yapacak. Oyunun ana kahramanı Clementine ve AJ olacak. Oyun boyunca ikilinin ilişkilerinin nasıl geliştiğine ve üç oyun boyunca her anında yanında olduğumuz Clementine'ın finaline şahitlik yapcağız.

Oyunu 8 Haziran'dan itibaren ön sipariş yapanlar belli bonuslara sahip olacaklar. Bunun yanında oyunun ön sipariş fiyatının 19.99 dolar olduğunuda hatırlatalım. Yine bölümler halinde çıkacakolan oyunu ön sipariş verenler bölümleri çıktığı anda indirme hakkına sahip olacak.

Oyunu ön sipariş verenler aşağıdaki bonusları kazanacak:

- PlayStation 4 ve Xbox One üzerinden ön sipariş veren kullanıcılara The Walking Dead: The Telltale Series Collection ücretsiz olarak sunulacak.

- Steam, GOG, GamersGate ya da Humble Store üzerinden ön sipariş veren kullanıcılara %10 indirim sunulacakken Microsoft Store üzerinden ön sipariş veren kullanıcılar ise The Walking Dead sezonlarından birinin kilidini açabilecek.

Oyunun Ana Hikayesi

Artık öfkeli ve yetenekli bir hayatta kalan olan Clementine yolculuğunun son bölümüne ulaştı. Yıllar boyunca yolda hem yaşayan hem de ölü tehditlerle karşılaştıktan sonra, gözlerden uzak bir okul Clementine'ın yeni evi olabilir. Ancak onu korumak feda etmek anlamına geliyor. Clementin halen AJ'ye bakarken artık bir hayat kurmak ve lider olmak zorundadır. Bu heyecanlı ve duygusal final sezonunda ilişkilerinizi tanımlayacak, zombilerle savaşacak ve Clementine'ın hikayesinin nasıl sona ereceğini belirleyeceksiniz.

Telltale Games The Walking Dead serisinin finali olacak oyunun yayınlanan fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.


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