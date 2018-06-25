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Telltale Games grafik motorunu değiştiriyor
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Teknoloji - - Editör: Özgür ÖZ

Telltale Games grafik motorunu değiştiriyor

Hikaye odaklı The Walking Dead ve Game of Thrones serileriyle tanıdığımız Telltale Gemes sonunda grafik motorunu değiştiriyor.

The Walking Dead, Game of Thrones, Tales from the Borderlands ve Batman: The Telltale Series oyunlarıyla tanıdığımız Telltale Games nihayetinde yeni bir grafik motoruna geçiyor.

Geliştirdikleri oyunlarda Telltale Tool oyun motorunu kullanan Telltale Gemes gelen habere göre bundan sonra Unity moturunu kullanacak.

Telltale Games birkaç hafta önce yaptığı duyuruda Netflix ile anlaşarak Stranger Things'i temel alacak bir video oyunu geliştirdiğini açıklamıştı ve stüdyonun Unity motorunu kullanacak ilk oyunu da Stranger Things olacak.

Telltale Tool motoru ile sunulacak olan son Telltale Games oyunu ise birinci bölümü 14 Ağustos'ta çıkacak olan The Walking Dead final sezonu. Bu da demek oluyor ki 2019'a ertelenen The Wolf Among Us'ın ikinci sezonu da Unity motorunu kullanacak.

 
 


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