Tekvandocularımız engel tanımadı

Türkiye Para-Tekvando Milli Takımı, Afrika Açık Para-Tekvando Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı.

MİLLİLERİMİZ TATAMİ'DE ENGEL TANIMADI

Fas'ın Agadir şehrinde düzenlenen ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na puan veren şampiyona sporun gelişimi için bütün kıtalara açık şekilde düzenlendi.

7 SPORCUMUZLA TARİH YAZDIK

27 ülkeden 97 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Türkiye'yi 4'ü erkek 3 bayan olmak üzere 7 sporcu temsil etti. Türkiye, şampiyonayı 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamladı.

K44'E TÜRKİYE DAMGASINI VURDU

Erkekler K44 61 kiloda Mahmut Bozteke ile bayanlar K44 58 kiloda Gamze Gürdal altın madalya kazandı. Bayanlar K44 49 kiloda Meryem Betül Çavdar gümüş madalyanın sahibi olurken erkekler K44 61 kiloda Alican Özcan ile K44 75 Da Fatih Çelik ülkemize bronz madalya kazandırdı.

BAYANLAR İKİNCİ SIRAYI ALDI

Milli sporcular 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları yolunda hanelerine önemli puanlar yazdırdı. Türkiye şampiyonada genel sıralamada 3.'cü olurken, bayanlarda 2.'nci erkeklerde ise 4.'ncü sırayı aldı.