Teknolojiyle hayatımıza giren güzellik uygulamaları mucize yaratıyor

Bilim insanlarının çalışmaları ve teknolojideki gelişmeler sayesinde her yaşta genç ve güzel görülmek isteyenlerin artık bunu pek çok cerrahi veya medikal yöntemle gerçekleştirdiği üzerinde duran uzmanlar, ciltte yaşla birlikte oluşan kırışıklıkların, cilt renginde matlaşma gibi problemlerin tedavisinde pek çok yöntemin kullanıldığını savunuyor.

Bölgesel yağları donduran ve zaman içinde ölmesini sağlayan kontrollü bir yöntem olan soğuk lipolizin, sonuçlarının uygulamadan hemen sonra hafif olarak başladığını ve en iyi sonuçları yaklaşık iki ile dört ay içinde verdiğini dile getiren uzmanlar, üst ve alt karın bölgeleri, bel yan yağları, sırt bölgeleri, basenler, iç bacaklarda çok başarılı sonuçlar alındığının altını çiziyor.

Soğuk lipolizde uygulamanın deri altındaki yağ tabakansa deriye zarar vermeden kusursuz bir kontrolle uygulandığını açıklayan uzmanlar, uygulanan soğutmanın yağ hücre fonksiyonlarının azalarak geri dönüşümsüz olarak kaybı olarak tanımlanan apoptozis sürecinin başlamasına sebebiyet verdiğini dile getiriyor.

Ölü yağ hücrelerinin vücudun doğal enflamatuvar sistemi ile vücuttan atılarak, zaman içinde yağ tabakasında önemli miktarda incelme meydana gelmesinin sağlandığını işaret eden uzmanlar, bu uygulamanın son yıllarda çok sık tercih edilmeye başlandığını vurguluyor.

20'li yaşlardan itibaren kolajen–elastin gibi temel elemanları azalan cilt yapısının bozulmaya başladığının üzerinde duran uzmanlar, ameliyatsız yüz germe; bağ dokusundaki değişiklikler sonucu sarkan, kırışan cilt ve cilt altı dokuları toparlayan,iyileşme süreci olmayan, uygulama sonrası işe ve sosyal hayata hemen dönülebilen ultrasonik bir yöntem olduğunu işaret ediyor.