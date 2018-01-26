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Teknolojik aletler çocukları hayattan koparabiliyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Teknoloji - - Editör: Merve Ece İNAN

Teknolojik aletler çocukları hayattan koparabiliyor

Çocuğunuzun bilgisayar ve tablet kullanımına sadece ortak alanda izin vermeniz gerektiğini işaret eden uzmanlar, hem çocuğunuzun oyun tercihlerinin yaşına uygunluğunu takip edebilir hem de süre sınırını aşmamaları için hatırlatmada bulunabileceğinizi açıklıyor.

Uzmanlar televizyon, telefon ve tablet ekranları yoğun uyaran içerdiğinden hipnotize edici etkilerinin çocukları dış dünyadan koparıp duyarsızlaştırabileceğini belirtirken, kimi zaman da ağlamamaları için eline tablet, telefon vermek onu ağlatan olayda neden- sonuç ilişkisini görmesini engelliyor ve her zorlandığı duyguda sakinleşmek için teknolojiden medet ummasına neden olabildiğini savunuyor.

İleriki dönemlerde çocuklar tarafından öğrenilen bu davranışların değiştirilmesinin oldukça zor olduğunu kaydederken, özellikle 2 yaşına kadar çocuğunuzu teknolojiden mümkün olduğunca uzak tutun, onun yerine sosyal ilişkiler kurmasını, çevresini keşfetmesini desteklenmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Çocuğunuzun bilgisayar ve tablet kullanımına sadece ortak alanda izin vermeniz gerektiğini işaret eden uzmanlar, hem çocuğunuzun oyun tercihlerinin yaşına uygunluğunu takip edebilir hem de süre sınırını aşmamaları için hatırlatmada bulunabileceğinizi açıklıyor.

 Çocuğunuzun kendi odasında televizyon, bilgisayar, tablet gibi teknoloji aletlerinin bulunması ebeveynlerin kontrolünü azaltacağı gibi çocuğun sıklıkla odasında kalması ve ebeveynlerinden uzaklaşmasına da yol açabiliyor.

Ebeveynlerin aile içi ilişkileri pekiştirecek ve anlaşılma, paylaşma, sevilme, korunma ve bakılma gibi ihtiyaçları karşılayacak bir ortam oluşturması çok önemli. Aile gelenek ve rutinleri bir yapıştırıcı gibi bireyleri bir arada tutar ve bu birliktelikten herkes beslenir. Bu rutinlerin olmadığı durumlarda bireyler giderek kendi içinde kalmaya başlar, ortaya çıkan olumsuz duygularla baş edemez ve daha iyi hissetmek için de kendilerini oyalayabilecek meşguliyetler oluşturup ardından onun bağımlısı olabilirler. Bunu engellemek için ailece kendinize uygun okuma saati, yemekleri hep birlikte yeme gibi rutinler belirleyin ve bu rutinlere sadık kalın.


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