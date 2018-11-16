Tecavüze uğrayan kadına Güzin abla nasihatı: Bu sana ders olsun

Hürriyet gazetesinde uzun yıllar kendisine gönderilen soruları cevaplayan Feyza Algan, bir defasında tecavüze uğradığını anlatan ve ne yapması gerektiğini soran okuruna bu sana ders olsun demiş.

GENÇ OKURLARA DERS OLSUN

Bir dergiye verdiği ropörtajda, Güzin abla köşesini annesinden devraldığını söyleyen Feyza Algan, isimli isimsiz bir çok okurundan gelen sorulara cevap verdiğini onlara yol göstermeye gayret ettiğini söyledi. Başlarına kötü şeyler gelen kadınlara, bu tür olaylar genç okurlarıma örnek oluyor, iyi bir ders oluyor, onlara verebileceğim öğütlerden daha çok fazla işe yarıyor cevabını verdi.

HER ÖNÜNE ÇIKANA GÜVENME

ismini vermek istemeyen bir kadın,'Güzin Abla'ya, " Üniversitede tanıştığım bir gençle arkadaşlık ediyordum. Bir akşam beni arkadaşının evine götürdü. Orada bana içki içirdi ve rızam dışında benimle beraber oldu. Şimdi ben erkeklere artık nasıl güvenebilirim, söyleyin bana" diye sordu.

MAĞDURLARA YOL GÖSTERİYOR

Bu soruya karşılık olarak Algan, mağdur kadına şunları yazmış; " Bunları benimle paylaştığın için teşekkür ederim sana. Çünkü işte bu tür olaylar, genç okurlarıma örnek oluyor, iyi bir ders oluyor. Onlara verebileceğim öğütlerden çok daha fazla işe yarıyor. Her önünüze çıkan erkeğe hemen güvenmeyin, onu çok iyi tanımadan baş başa kalmayın" oldu.