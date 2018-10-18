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Tecavüze uğradıktan sonra öldürülen Bulgar gazetecinin faili iade edildi
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Dünya - - Editör: Sefa Koçak

Tecavüze uğradıktan sonra öldürülen Bulgar gazetecinin faili iade edildi

Almanya'da yakalanan Bulgar gazeteci Viktoria Marinova'nın faili 20 yaşındaki Severin K. Bulgaristan'a iade edildi. 20 yaşındaki şüpheli, Viktoria Marinova'ya tecavüz ettikten sonra öldürmekle suçlanıyor.

Bulgaristan'ın tanınmış gazetecilerinden Viktoria Mariova, 6 Ekim'de Rusçuk kentinde bir parkta ölü olarak bulunmuştu. Yapılan incelemede tecavüze uğradıktan sonra boğularak öldürüldüğü ortaya çıkan gazetecinin faili olduğundan şüphelenilen Severin K. Almanya'da yakalandı. 20 yaşındaki şüphelini, yargılanmak üzere Bulgaristan'a iade edildi.

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinde yakalanan Severin K. Alman polisine verdiği ifadede Marinova'ya tecavüz ettiği iddialarını reddetmişti. 

Bulgaristan'da soruşturmayı yürüten heyetin başkanı Sotir Zazarov ise geçen salı yaptığı açıklamada ellerinde somut delillerin bulunduğunu açıklamıştı.

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ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI ALABİLİR

Savcılık zanlının tecavüz ve cinayet suçlarından yargılanacağını duyurdu. Şüphelinin ömür boyu hapis cezasına çarptırılması ve aftan yararlandırılmaması bekleniyor.

Bulgar televizyoncunun öldürülmesi uluslararası alanda infial uyandırmış, ancak Bulgar makamları cinayetle Marinova'nın çalışmaları arasında bağlantı bulunmadığını açıklamıştı. Marinova'nın Avrupa Birliği (AB) fonlarıyla ilgili bir yolsuzluk iddiasını araştırdığı için öldürüldüğü ileri sürülmüştü.

 


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