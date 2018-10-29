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Tecavüzden ölü taklidi yaparak kurtuldu!
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Gündem - - Editör: Özge KESİCİ

Tecavüzden ölü taklidi yaparak kurtuldu!

Trabzon'da 13 yaşındaki kız çocuğu, kendisine tecavüz etmek isteyen zanlıdan ölü taklidi yaparak kurtuldu. Saldırgan ölü sandığı küçük kızın üstünü taş ve çalılarla örtüp kaçtı. Küçük kız ablasının sesini duyunca taşların altından çıktı.

Trabzon'da 13 yaşındaki B.Ç. adlı kız çocuğu, kendisine tecavüz etmek isteyen saldırgandan ölü numarası yaparak kurtuldu. Saldırgan küçük kızın üzerini taş ve çalılarla örtüp kaçtı. Küçük kız kendisini aramaya gelen ablasının sesini duyunca taşların altından çıktı. Tutuklanan saldırgan hakkında çocuğun cinsel istismarı suçundan 12 yıla kadar, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ise müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Trabzon'un Maçka ilçesi'nde inekleri otlatan 13 yaşındaki B.Ç.'yi kovalayarak yakalayan bir kişi, kızın boğazını sıkarak tecavüz etmek istedi. Boğazı sıkıldığı için bağırmayı başaramayan küçük kız, ölü numarası yaptı. Kızın öldüğünü düşünen saldırgan üzerini taşlar ve çalılarla örtüp kaçtı. Bir süre sonra ablası yaylada ineklerin bulunduğu bölgede kardeşini aramaya başladı. Ablasının sesini duyan B.Ç. çığlık atıp üzerine örtülü  taşlardan ve çalılardan kurtuldu. Eve dönen abla kardeş olanları annelerine anlattı. Hemen jandarma karakoluna giden anne şikayetçi oldu. Yaşadıklarını anlatan küçük kız saldırganın üzerine doğru koştuğunu kendisinin ise kaçmaya çalışırken takılıp düşünce yakalandığını söyledi.

 SALDIRGANIN MÜEBBET VE 12 YIL HAPSİ İSTENDİ

Olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan Ş.A. '' Kızı tanımıyorum. Ben böyle bir şey yapmadım.'' diyerek suçlamayı reddetti. Çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Ş.A. hakkında ' çocuğun cinsel istismarı'  suçundan 4.5 yıldan 12 yıla kadar, ' kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

 

 


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