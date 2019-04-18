TC vatandaşları 2018'de Schengen vizesi için 52,7 milyon Euro ödedi

2017 yılında 971 bin 710 vize başvurusu yapılırken 2018 yılında bu rakam 879 bin 238'e geriledi. Türk vatandaşları 2018 yılında 52 milyon 754 bin 280 Euro vize ücreti ödedi.

Yapılan başvurulardan 74 bini reddedilirken toplam ücret içinde reddedilen vatandaşlardan 4 milyon 461 bin Euro ücret alındı.

En çok vize başvurusu alan ülkeler ve verdikleri vize sayısı(ilk 10)

1.Fransa-4 milyon 10 bin 604-3 milyon 345 bin 400

2.Almanya-2 milyon 56 bin 296-1 milyon 838 bin 775

3.İtalya-1 milyon 844 bin 140- 1 milyon 703 bin 912

4.İspanya-1 milyon 701 bin 379-1 milyon 502 bin 696

5.Yunanistan-855 bin 285-805 bin 115

6.Finlandiya-769 bin 49-751 bin 358

7.Çek Cumhuriyeti-662 bin 902-630 bin 71

8.Hollanda-682 bin 382-582 bin 344

9.İsviçre-556 bin 220-487 bin 14

10.Litvanya-353 bin 59-346 bin 476