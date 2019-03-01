TBMM Başkanvekili'nden AKP'li vekillere fırça

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta'da kendisini karşılamaya gelen AK Partili belediye başkan adaylarına sert çıktı.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, memleketi Isparta'ya giderek bir takım ziyaretlerde bulundu. Isparta'da kendisi için yapılan karşılamada AK Partili belediye başkan adaylarına kızan Bilgiç herkesin görev yerine gitmesini istedi.

AKP'li Vekilleri Fırçaladı

Süreyya Sadi Bilgiç memleketinde resmi törenle karşılanırken Ankara'dan hava yoluyla geldiği memleketi Isparta'da, Vali Ömer Seymenoğlu tarafından Süleyman Demirel Havalimanı'nda karşılanan TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, tebrikleri de tek tek kabul etti. Isparta Valiliği Şeref Defteri'ni imzalayan TBMM Başkanvekili Bilgiç, bir süre makamda Vali Ömer Seymenoğlu ile görüştükten sonra kendisini bekleyen kalabalık topluluğa da hitap etmeyi ihmal etmedi.