Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic ile Ankara’da bir araya geldi. Görüşme, Kurtulmuş’un TBMM’deki makamında gerçekleşti.

TBMM’nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, görüşmenin detaylarına yer verilmezken, ikilinin birlikte çekilen fotoğrafı kamuoyuyla paylaşıldı.

Dostane mesajlar öne çıktı

Diplomatik nezaket çerçevesinde gerçekleşen görüşmenin, Türkiye ile Karadağ arasındaki dini ve kültürel bağların güçlendirilmesi açısından önemli olduğu ifade ediliyor. Görüşmede, Balkanlar’daki İslam topluluklarıyla ilişkilerin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerin de gündeme geldiği tahmin ediliyor.

Numan Kurtulmuş’un, özellikle son dönemde Balkan ülkeleriyle olan temaslarını artırdığı biliniyor. Bu görüşme de iki ülke arasında dini temelli diyalogların pekiştirilmesi açısından dikkat çekiyor.