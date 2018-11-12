Taylandlı turisti taciz eden taksicinin cezası belli oldu

Tayland'dan ülkemize gelen turist kadın, taksi aracına bindiği taksi şoförünün tacizine uğradı. Taciz anlarını cep telefonu kamerasıyla anbean kaydeden genç kadın aynı zamanda dolandırılmak istendi. Görüntülerin ardından tacizci taksi şoförünün peşine düşen polis ekipleri adının Birol T. olduğunu öğrendiği taksi şoförünü yakaladı. Gözaltına alınan taksi şoförü trafikten men edilirken, 3 bin 508 TL para cezasına da çarptırıldı.

Şişli'de taksiye binen Taylandlı kadın turist, ikinci kez denk geldiği taksi şoförünü hemen tanıdı. Daha önce de aynı taksici tarafından dolandırılan kadın bu kez tedbirli davrandı ve taksici ile arasında geçen diyaloğu kaydetti. Seyir sırasında kadının elini tutmak isteyen taksi şoförü, kadının rahatsız olması üzerine bu kez fahiş fiyat çekti. Turistten önce 40 TL isteyen şoför, kadının itiraz etmesi üzerine 30 TL'ye tamam dedi.

Turist kadın 30 TL'lik taksimetre ücreti için şoföre 100 TL uzattı. Uyanık şoför 100 TL'yi el çabukluğuyla cebine atarken gösterdiği 20 TL'nin eksik olduğunu belirterek 10 TL daha istedi.

Kadın, taksicinin kendisini dolandırmaya çalıştığını anlayınca 100 lirayı geri alıp 30 lira vererek ayrıldı.