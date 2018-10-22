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Tavuk hırsızı tilkiyi böyle evcilleştirdi
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Yaşam - - Editör: Sefa Koçak

Tavuk hırsızı tilkiyi böyle evcilleştirdi

Düzce'de yaşayan Bülent Beşel isimli vatandaş, gece kümese girerek tavuklarını çalan tilkiyi uyguladığı yöntemle evcilleştirdi. Tilkiyle dost olan Beşel, sevimli dostunu elleriyle besliyor.

Düzce'nin Gölkaya ilçesinde yaşayan Bülent Beşel isimli vatandaş, uyguladığı yöntemle bir tilkiyi evcilleştirdi. Gece kümesine girerek tavuklarını çalan tilkiyle, 'tilki gibi' mücadele eden Beşel, şimdi dost olduğu tilkiyi elleriyle besliyor.

Derdin'deki köyünde evi bulunan Bülent Beşel, tavuklarına dadanan tilkiye karşı önlem aldı. Tilkinin kümese girerken kullandığı yola yiyecekler bırakan Beşel, bir süre sonra tilkinin tavukları rahat bırakarak kendi bıraktığı yiyecekleri tükettiğini gördü. Bülent Beşel'in bıraktığı yiyeceklere alışan tilki ise kısa süre içinde Beşel'in elinden yemek yemeye alıştı.

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"ÖLDÜRMEK YERİNE ELİMLE BESLEDİM"

Tilkiyi besleyerek tavukları koruduğunu belirten Bülent Beşel, "Köyümüzdeki evimizde tavukları alan tilkiyi buldum ve öldürmek yerine elimle beslemeyi alıştırdım. Bir süre sonra tavukları almamaya, sadece benim verdiğim yemeklerle beslenmeye başladı. Evde artık olan köfte, poğaça gibi yiyecekleri veriyorum ve gidiyor. Böylelikle tavukları korumuş oluyorum" dedi.


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