Tavuk eti yüzde 200 zamlandı

Sürekli gelen zamlar yüzünden geçim derdine düşen vatandaş daha ucuz beslenmenin yolunu ararken tavuk etinin son 9 ayda yüzde 200 zamlandığı açıklandı.

SON 9 AYDA FAHİŞ ZAMLAR

Türkiye Kasaplar Odası Genel Başkan Yardımcısı beyaz ete 9 ayda yüzde 200 zam yapıldığını söyledi. "Bir kilogram tavuk göğsünün bize gelişi 28 lira oldu. Ocak ayında 10 liraydı" dedi.

FIRSATÇILIK YAPILIYOR

Türkiye Kasaplar Odası Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, döviz kuru üzerinden tavukçuluk sektöründe fırsatçılık yapıldığını seyleyerek beyaz ete 9 ayda yüzde 200'ün üzerinde zam yapıldığını ifade etti.

KIRMIZI ET FİYATLARI İLE YARIŞIYOR

Osman Yardımcı, döviz kuru üzerinden tavukçuluk sektöründe fırsatçılık yapanlara tepki gösterdi. Tavuk eti fiyatının kırmızı et fiyatlarıyla yarıştığının altını çizen Yardımcı, "Bunun adı fırsatçılıktan başka bir şey değil. Devletin buna dur demesi gerekir" dedi.