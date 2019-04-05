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Taşınma yoğunluğu Sabiha Gökçen'e de yansıdı
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Yaşam - - Editör: Armoni BAYAR

Taşınma yoğunluğu Sabiha Gökçen'e de yansıdı

İstanbul Havalimanı'na yapılan taşınma işleminden dolayı birçok uçuş Sabiha Gökçen'den yapıldığından Sabiha Gökçen'de yoğunluk yaşanıyor.

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'nı yapılan büyük taşınma nedeniyle yolcular sorunsuz bir uçuş geçirmek için İstanbul'un şehir havalimanı Sabiha Gökçen Havalimanı'nı tercih ediyor. 

Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal İşletmecisi İSG, sosyal medya hesapları ve web sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile yolcularını yoğunluktan etkilenmemeleri yönünde uyardı. Yapılan açıklamada, "5-6-7 nisan tarihlerinde havalimanımızda yaşanabilecek olası yoğunluktan etkilenmemek için uçuşunuzun kalkış saatinden 3 saat önce terminalimizde olmanızı ve kabin bagajı ile yolculuk yapacak yolcularımızın check-in işlemlerinin online olarak gerçekleştirmelerini önemle arz ederiz" denildi.


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