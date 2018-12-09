Taşerondan Kadroya Geçen İşçilere Ocak Ayında İkramiye

Kamuda taşeron olarak 4 Aralık 2018 tarihi şartı ile kadroya alınmalarından sonra bazı haklarda kendilerine verildi. Özellikle kamu işçi statüsünde ikramiye olarak alınan 52 günlük ikramiyenin 39 günlüğünü aralık 2018 itibari ile tamamlanarak alındı. Gözler önümüzdeki ocak ayında ikramiye yapılacakmı yapılmayacakmı sorularına yanıt olarak bu belirsizlik ortadan kalkarak devam edileceği açıklandı.

Kadro aldıktan sonra enflasyon sonrası taşeron işçilerin maaşı günden güne eriyerek adeta çekilmez bir hal aldı. Geçen hafta yapılan Asgari ücret komisyon toplantısında bir ilk yaşandı. Güvenlik görevlisi olarak çalışan taşeron işçi toplantıda nasıl geçindiğini anlattı. Maaşımdan geriye kalan sadece 3 TL diyerek adeta taşeron çalışanların nasıl bir zor durumda olduğuda ortaya çıkmış durumda enflasyon farkı bu yıl yapılacak zamda verilirse bir nebze taşeron işçi rahatlayacak gözler ikincisi yapılacak olan asgari ücret toplantısında rakamın herkesi mutlu etmesi olacak bizlerde haberingundemi.com olarak bu bağlamda haberlerimizde gelişmeleri siz değerli ziyaretçilerimize aktaracağız.