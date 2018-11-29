Tartıştığı sevgilisini vurduktan sonra rehin aldı

Ankara Mamak'ta silahlı bir saldırgan gece saatlerine dehşet saçtı. Habib K. (50) isimli şahıs, tartıştığı sevgilisi Emine Çakır'ı silahla ateş ederek göğsünden ağır yaraladı. Olayın ardından etrafa ateş açmaya başlayan saldırgan, intihara teşebbüs ederkeni olay yerine gelen ailesi tarafından güçlükle ikna edildi. Gecenin sonunda 39 yaşındaki Emine Çakır hayatını kaybederken, saldırgan Habib K. gözaltına alındı.

Ankara'da birlikte yaşadığı kadını evinin önünde silahla ateş ederek vuran kişi intihara teşebbüs etti. Alınan bilgiye göre, Mamak'a bağlı Üreğil Mahallesi'nde oturan Emine Çakır (39) ile bir süredir birlikte yaşayan Habib K. (50) kadın ile birlikte evinin önüne geldi.

Habib K, binanın otoparkında araç içinde tartıştığı Çakır'ı darbetmeye başladı. AA'nın haberine göre; bir süre sonra araçtan inen Çakır ile birlikte binanın önüne gelen Habib K, üzerinde taşıdığı silahı çekerek tehditler savurdu.

ETRAFA RASTGELE ATEŞ AÇTI

Daha sonra Çakır'a "Seni kimselere yar etmem" diyerek bir kaç kez ateş eden Habib K, ağır yaralanan kadını rehin aldı. Habib K, bu sırada silah sesini duyarak olay yerine gelen sitenin özel güvenlik görevlisini de yaklaşmaması konusunda tehdit etti.

Güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, Habib K. etrafa rastgele ateş etmeye başladı. Kısa sürede olay yerine gelen polisleri karşısında gören Habib K, çevreye ateş etmeye devam ederken "teslim ol" çağrısı karşısında silahı kendine doğrulttu.

ANNE VE BABASI İNTİHARDAN VAZGEÇİRDİ

Uzun süre polisin çağrısına direnen zanlı olay yerine çağrılan anne ve babası ile oğlunun ikna çabasıyla teslim oldu. Olayın şokunu yaşayan oğlu Osman K, yanına geldiği babasına sarılarak ağladı. Bu sırada Habib K'nin anne ve babası da feryat ederek fenalık geçirdi.

Daha sonra Habib K, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Siteye gelen olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışmada çok sayıda boş kovan buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler hayatını kaybeden Emine Çakır'ın evli olduğunu ve bir süredir eşinden ayrı yaşadığını belirledi.

















