Tarsuslu Özlem'de gelinlik hayaline kavuştu

Doğuştan zihin engelli Özlem, en büyük hayali gelin olmaktı. Babası canından çok sevdiği kızının bu dileğine duyarsız kalmadı. Damatsız tam teşekküllü bir düğün yaparak ve kızının isteğini yerine getirdi.

DAMATSIZ DÜĞÜNE YOĞUN İLGİ

Tarsus'da yaşayan 21 yaşındaki Özlem'in en büyük hayali ve isteği gelin olmaktı. Muradiye ve Selahattin Akdemir çiftinin 21 yaşındaki kızı Özlem için Tarsus'da düzenlenen damatsız düğün kamuoyunda büyük bir yankı uyandırdı.

DÜĞÜNDE KUŞ SÜTÜ EKSİKTİ

Tarsus'un bir çok seçkin ailesinin katıldığı son derece renkli düğünde Özlem gelinliğini giyerek arkadaşları ile doyasıya eğlendi. Orkestrasından pastasına kadar bütün detayların eksiksiz yerine getirildiği düğünde Özlem'in babası ve anneside kızlarını gelinlik içinde görmenin sevincini yaşadı.

RÜYASINI BABASINA ANLATTI

Babası Selahattin Akdemir'e 'Babacım ben bir rüya gördüm. Rüyamda gelinlik giyiyordum. Ne olur bana bir gelinlik al. Bende gelinlik giyeyim" deyince, arkadaşlarına imrenen kızının isteğine olumlu yaklaşan baba Selahattin Akdemir, çok sevdiği kızının isteğini yerine getirdi. Günlerce önceden hazırlıkları yapılan düğüne eksiksiz hazırlanan aile arkadaş ve dostlarının yoğun ilgisine uğradı.

KINA GECESİ'DE UNUTULMADI

Özlemin düğününe gelen misafirler takısından hediyelerine kadar her şeyi düşündüler. Bir gün önce kına gecesi yapılan, arkadaşlarının kaftanlar ve yazmalarla katıldığı kına gecesinden sonra yapılan düğünde gece boyunca doyasıya eğlenen misafirler ve davetliler Özlem'in muradına ermesinin mutluluğunu yaşadılar.

ÖZLEM İÇİN SEVİNÇ GÖZYAŞLARI DÖKTÜLER

Düğün sabahı Kuaföre giden burada saçı, makyajı ve bakımı eksiksiz yapılan Özlem giydiği gelinlikle oldukça şık ve göz kamaştırıcı bir tablo oluşturdu. Gelin arabasıyla babasının kolunda Kır düğünün yapıldığı Garden Park'a gelen Özlem düğün alanına büyük bir alkışla girdi. Sevdiklerinin sevinç gözyaşları içinde babasıyla ilk dansını yapan Özlem'in mutluluğu yüzüne yansıdı. Kızı için bu organizyonu yapan Selahattin ve Muradiye Akdemir çifti çocuklarından fazla kendilerinin sevindiklerini ve büyük bir huzur duyduklarını söylediler.